“A mí no me dan órdenes desde Buenos Aires”, aseguró Massoni

El ministro de Seguridad y precandidato a senador nacional de Chubut Primero, Federico Massoni, se refirió a la importancia de “pelear por beneficios para la provincia”.

“En el Congreso Nacional voy a defender los intereses de todos los chubutenses”, afirmó el ministro de Seguridad y precandidato a senador nacional de Chubut Primero, Federico Massoni, y al mismo tiempo remarcó como un aspecto positivo no tener “disciplina partidaria, como sucede en otros espacios, para pelear por lo que la provincia se merece”.

Manifestó de ese modo que “hay que trabajar para que las provincias que aportan sean las que les correspondan los mayores porcentajes. Somos la última provincia en recibir y de las que más aporta a Nación”.

Por eso “nosotros vamos a hacer eje en eso, vamos a pelear por beneficios para la provincia”.

Sobre los precandidatos de otras fórmulas expresó que “hay algo que me diferencia, muchas cosas, pero algo es fundamental, yo no respondo a nadie de Buenos Aires”.

“Lo que me llevó a definirme a ser precandidato fue que quiero representar a todos los chubutenses, ese es mi único objetivo, porque siento que no los representa nadie”, enfatizó.

Massoni remarcó que “necesitamos que nos elijan en Chubut para que realmente peleemos por los intereses de la provincia, por eso es importante que recuperemos la identidad, nos tenemos que sentir orgullosos de ser chubutenses”.

“Es necesario tener representantes en el Congreso que defiendan y peleen por beneficios para la provincia”, añadió.

En ese sentido señaló que “cualquier cosa que se vaya a votar en Buenos Aires que no beneficie a los chubutenses conmigo que no cuenten, en cambio si le genera un beneficio a la provincia a mí me van a tener primero, y no importa si el que hace la propuesta es del Frente de Todos, Cambiemos o nosotros”.

Por último, sostuvo que “los otros precandidatos van a ir a un bloque nacional y van a tener algo que a mí no me va a limitar, a mí no me dan órdenes desde Buenos Aires. Conmigo eso no pasará. Yo si voy al Congreso será a un bloque que es chubutense”.