Tajante pedido de Liliana Guerra: «Necesitamos condenar al asesino de Ronald»

Liliana Guerra, madre de Ronald Guerra, el joven fallecido tras ser atropellado en las inmediaciones del puerto de Rawson en enero pasado, habló sobre la Tasa de Justicia de aproximadamente $450.000 que deben abonar para que se realice la audiencia que finalmente fue suspendida, en el marco de la causa que tiene como imputado al médico Nicolás Suganuma.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «hay que juntar la plata» y que «pedimos tiempo hasta diciembre, esperamos ser escuchados». Asimismo, reconoció que «es una imposición» y adelantó que «veré la manera de pagar de nuevo la tasa judicial».

«No hay mucho que plantear porque, lamentablemente, hay que juntar la plata y se tiene que pagar en 15 días o ‘se termina todo’, por eso pedimos la prórroga de la audiencia», apuntó la madre de la víctima.

Al mismo tiempo, Guerra contó que «la primera Tasa de Justicia ya la pagamos, en su momento fue el Ministerio de la Familia el que me ayudó con un subsidio ya que sola no podía con ese gasto, y ahora por segunda vez seguimos pidiendo subsidios, y lamentablemente tendremos que salir a hacer colectas; creo que es una forma de que nos rindamos y digamos ‘hasta acá’, pero a mí no me gusta resignarme y la pelea la voy a seguir dando, así sea juntando centavos».

«Necesitamos condenar al asesino de Ronald», señaló la madre del joven atropellado, concluyendo que «el próximo 18 de enero será como volver a matar a mi hijo, en caso de no conseguir ese monto; además, pagando ese dinero, vaya a saber cuánto más se deberá abonar para continuar con esto».