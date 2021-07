“Ongarato nos va a representar muy bien en el Senado”, afirmó Menna

El diputado nacional Gustavo Menna compartió este martes en Comodoro Rivadavia y en Rada Tilly actividades con el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, con quien se reunió con funcionarios municipales, en el marco del cronograma de las elecciones que se realizarán en septiembre y en noviembre de este año. En declaraciones a División Noticias de Canal 9 de Comodoro Rivadavia el legislador nacional destacó el perfil político del jefe comunal cordillerano.

Menna y Ongarato, acompañados además por la diputada provincial María Andrea Aguilera, del bloque de la UCR, mantuvieron encuentros con el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, y con concejales del radicalismo y Juntos por el Cambio Chubut en esa localidad y en Comodoro.

En Rada Tilly participaron de la reunión los concejales Mariel Peralta, Joshua Dunaj, Gilda Olguín e Ismaela López; mientras que en la reunión en Comodoro estuvieron el concejal Tomás Buffa y el integrante del Tribunal de Cuencas Municipal Horacio Conte Grand.

El diputado nacional y precandidato a un nuevo mandato destacó que el intendente de Esquel “nos va a representar muy bien en el Senado”.

El Congreso, dijo, es “un cuerpo de representación federal donde Chubut necesita plantear las gestiones que hacen a sus temas estratégicos: el empleo, la diversificación de la matriz productiva, poner en el centro de atención la inversión, el desarrollo del sector privado, potenciar el turismo, la pesca, la transición energética, en la cual tenemos oportunidades tremendas con energías renovables y combustible que nos dan expectativas para la creación de puestos de trabajo”.

Gestión en Esquel

“Sergio ha demostrado ser un muy buen gobernante de Esquel donde, a diferencia de lo que pasa en otros ámbitos, los sueldos se pagan al día y los servicios funcionan”, valoró Menna.

Además dijo que desde la Municipalidad “ha podido realizar obras con presupuesto municipal y también, me consta porque lo he acompañado desde la Cámara de Diputados de la Nación, gestionar obras claves que se reclamaban desde hacía mucho tiempo en la región, como el gasoducto cordillerano y el patagónico, que ya no tenía posibilidad de contar con nuevas conexiones domiciliarias de gas”.

Además mencionó como obras gestionadas por Ongarato en Esquel “la obra de la ruta 40 al norte, la ampliación del aeropuerto, los pluviales, que son obras de infraestructura básica que cuando no las tenemos las sufrimos, como ha pasado en Comodoro en las inundaciones de 2017”.

Enfatizó Menna que Ongarato “va a ser una voz potente, porque venimos de dos años y medio en los que los representantes del oficialismo en el Congreso de la Nación no plantean los temas trascendentes, a diferencia de antes cuando sobreactuaban muchas cuestiones”.

Ley de hidrocarburos

Puso como ejemplos de la inacción de legisladores del oficialismo la no concreción del nodo de interconexión de 500 de KV para que Comodoro y Rada Tilly tengan acceso directo al sistema interconectado nacional; la caída de una inversión energética en Pampa del Castillo por 100 millones de dólares, y de la Ley Ovina, sobre la cual, dijo, “venimos peleando desde el año pasado y hemos presentado un proyecto de ley para prorrogarla”.

Habló Menna además de la ley de promoción de hidrocarburos sobre la que indicó: “Es una vergüenza que ese proyecto de ley se esté trabajando en secreto”.

“El borrador habla de estímulos al incremento de la producción. En una cuenca madura como la nuestra es muy difícil lograrlo. Esa ley tiene nombre y apellido: Vaca Muerta. Y va en desmedro de las demás cuencas, especialmente de la del Golfo San Jorge”, dijo Menna, por lo que, de prosperar, “va a haber un éxodo de empresas, se van a perder fuentes de empleo y además la Provincia va a perder ingresos”.

También calificó de “vergonzosa” la modificación de la ley de vacunas a través de un DNU que “arriesga las regalías de las provincias productoras de hidrocarburos al ponerlas como garantía”.

“No entiendo cómo hay legisladores de la provincia que aprueban esto porque las regalías equivalen a un tercio del presupuesto. Ponerlas en juego es poner en riesgo el pago de sueldos de los empleados públicos y el desenvolvimiento del Estado Provincial, que ya viene golpeado por el endeudamiento irresponsable de los últimos años en dólares”, manifestó.

“Hay mucho por hacer”

Por su parte, Ongarato indicó que en las reuniones con el intendente Juncos y con los concejales “hemos hablado de temas internos, pero también hemos ultimado detalles para este desafío que se viene”.

“En la Municipalidad de Esquel tenemos un equipo consolidado, y por eso aceptamos este desafío que me han propuesto para representar a la provincia nada más y nada menos que en el Congreso de la Nación”, dijo Ongarato.

Y finalizó: “Si tengo la posibilidad de aportar a mi ciudad, mi provincia y mi país lo voy a encarar con todo gusto, como me tocó en otro momento ser concejal, después intendente, y pudimos lograr cosas. Estamos satisfechos. Hay mucho por hacer, y espero hacer mi aporte para que se pueda mejorar la calidad de vida de los chubutenses”.