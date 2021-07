Menna, el candidato

Una importante fracción del radicalismo quiere a Gustavo Menna como candidato a la Cámara Alta. Si bien el diputado nacional prefirió no adelantar si efectivamente disputará esa categoría con Mario Cimadevilla, en las filas del partido esperan que acepte la propuesta. La coalición que integrarían la UCR, el Pro y el Polo Social, se presenta por el momento como la fuerza política que mayor cantidad de precandidatos en la categoría senador llevaría a las PASO. Sin embargo, las conversaciones de última hora ponen en duda que Menna busque un lugar en la Cámara Alta y por el contrario apunte a repetir en la Cámara Baja, un escenario que no solo no le es ajeno, sino que su actual representación le ha ganado un importante crecimiento en la preferencia del electorado, según revelan las encuestas. Aún así, en las filas de la UCR hay serias conversaciones acerca de la conveniencia o no de arriesgar la banca que hoy ocupa Menna, y para ello se analiza una lista de unidad en la categoría de Diputados, con dos, o inclusive tres candidatos a senador, entre los que se cuenta el presidente del PRO, que integra la alianza de Juntos por el Cambio. Por el momento no está todo dicho y el diálogo sigue abierto.