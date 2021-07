Madryn: Expectativa de agencias marítimas de cara a la temporada de cruceros

El referente de agencias marítimas de Puerto Madryn, Víctor Reyes, habló sobre la temporada de cruceros y la necesidad de establecer protocolos para habilitar dicho circuito turístico.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «cuando se de la apertura de fronteras, que dependerá de Nación, se necesitará la aprobación de un protocolo» y agregó que «se ha avanzado en un paso importante, el cual transmite tranquilidad para las (empresas) navieras a partir de un protocolo ya presentado y aprobado por Nación».

Por el Atlántico o por el Pacífico

Sobre las condiciones sanitarias para recibir al turismo de cruceros, Reyes planteó que «todavía no están, la realidad es que, a raíz de la información de Ushuaia (por la apertura de la temporada de cruceros antárticos) nos consultaban por el puerto de Madryn, y les transmitimos que acá todavía no tenemos la tranquilidad de decir que hay un protocolo presentado y aprobado» y sostuvo que «las compañías navieras, al no tener la certeza de que no se sabe lo que sucederá en Buenos Aires, Puerto Madryn o Ushuaia, ya están viendo con otros ojos la posibilidad de modificar el itinerario e ingresar por la zona del Pacífico, es decir, por Chile, que nos lleva unos pasos más adelantado en este tema».

Previsibilidad

En el caso del vecino país, «les brinda la seguridad a las compañías armadoras de que hay un protocolo ya presentado, con una modalidad operativa ya consensuada con los pasajeros, y son empresas que se manejan con muchísima antelación a la venta de los pasajes», apuntó Reyes, remarcando que «trabajan con una normalidad que nosotros todavía no podemos brindar».

Cruceros exigen «claridad»

En Puerto Madryn «no hemos informado aún nada porque realmente no tenemos para presentar un protocolo en el que ya se haya trabajado; sí, entendemos que lo de Ushuaia se trabajó en bloque con Buenos Aires y Puerto Madryn, y que aprobándose ese protocolo, también ocurriría lo mismo en Buenos Aires y en nuestra ciudad», señaló el referente de agencias marítimas, quien aclaró que «los tres puertos no son iguales, y estamos próximos a las primeras recaladas que se darían los primeros días de noviembre; son 7 barcos que nos piden que tengamos algo en claro para ver si vienen por el Atlántico o directamente deben pasar por el Pacífico».