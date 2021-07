Los Narváez se entrenan soñando con los JJOO de la Juventud

El boxeador y entrenador chubutense Omar Narváez, junto a su hijo Junior, están en Buenos aires, participando del Campus de cara a los JJOO de la Juventud Dakar 2022.

La actividad, tiene lugar en el CENARD.

Entrenándose esperando su lugar olímpico

El ex campeón mundial Omar Narváez junto a su hijo Junior, trabajan intensamente en el CENARD de Buenos Aires, en el marco del proyecto de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2022.

El Proyecto Dakar 2022 es un programa del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y la Secretaría de Deportes de la Nación que busca potenciar a los jóvenes talentos deportivos para que integren los seleccionados nacionales en el próximo Juego Olímpico de la Juventud, a realizarse en la capital de Senegal en el año 2022.

En la disciplina de boxeo, el joven trelewense Junior Narváez, deportista becado por Chubut Deportes, es uno de los talentos incluidos en el programa y participa del Campus que se realiza en el CENARD junto a su padre, el múltiple campeón mundial Omar Andrés Narváez.

El “Huracán” desarrolla la actividad junto a los técnicos del seleccionado nacional, brindando sus conocimientos en la materia, para la formación deportiva de los chicos: “estamos trabajando con los chicos del proyecto Dakar y con los juveniles que están por viajar al Pre-Panamericano de México”, indicó el chubutense en diálogo con el área de prensa del ente provincial.

En este sentido agregó que: “se está laburando en doble turno, de lunes a sábado. Por la mañana se trabaja la parte física con el profesor Ruperto “Peto” Ruiz (también oriundo de Trelew) y por la tarde se entrena boxeo. Todas las cuestiones técnicas como la movilidad, desplazamientos, golpes y esquives, entre otras cosas”.

“La idea es poder brindarles a los chicos las herramientas suficientes para que se puedan ir desarrollando y amoldando a lo que es el boxeo olímpico”, consideró el ex doble campeón mundial chubutense.

A su vez, manifestó que “también se hacen trabajos de sparrings. Los chicos tienen ganas y mucho talento, pero necesitan competir. Para aprender es necesario combatir. Hay talentos que pintan bien, pero hay que seguir trabajándolos, moviéndolos, concentrándolos, y en un par de años seguramente veremos resultados importantes”.

En el cierre Narváez recalcó que: “Tengo la suerte de haber participado en dos Juegos Olímpicos, de lograr el oro en los Juegos Panamericanos y participaciones en mundiales. Tengo mucha experiencia en el boxeo amateur y hoy tengo la posibilidad de brindar a los chicos mis conocimientos y es algo que me reconforta mucho”.