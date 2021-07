En Fukushima apareció una nueva especie de jabalí

Según reveló un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, el desastre de la central atómica japonesa Fukushima ocurrido en 2011 generó una especie única de jabalí.

Así lo aseguran los científicos que investigan los efectos del desastre nuclear en los animales de la zona. Sin embargo, la radiación no habría tenido efectos adversos en su genética. Pero, ante la falta de humanos, los cerdos domésticos se han criado con los jabalíes, apareándose y creando una nueva especie híbrida.

Para el estudio, los investigadores analizaron muestras de ADN de músculos de 243 jabalíes, cerdos e híbridos de jabalí-cerdo, extraídas de mataderos locales. Los resultados indicaron que 31 jabalíes, o el 16% de los jabalíes de la zona evacuada, eran híbridos.

“Mostramos evidencia de una hibridación exitosa entre cerdos y jabalíes nativos en esta área. Recomendamos que los estudios futuros evalúen la aptitud de estos híbridos y caractericen mejor su nicho ecológico”, aclaran los expertos.

Si bien los jabalíes son radiactivos, el estudio no relacionó la radiactividad con la creación de la nueva especie híbrida.

“Si bien el jabalí y los híbridos son técnicamente radiactivos, la radiación no tuvo nada que ver con los cambios genéticos, esto fue culpa de los cerdos”, concluyen.