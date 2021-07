Distinguen a un científico argentino por sus aportes a la salud durante el embarazo

José Belizán, investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y doctor en Medicina y en Biología de la Reproducción, fue reconocido por la Fundación Carlos Slim con el Premio Carlos Slim en Salud 2021 en la categoría Trayectoria en investigación por sus aportes a la salud durante el embarazo.

“Fue una enorme sorpresa y también un orgullo porque esa entidad mexicana reconoce a personas e instituciones comprometidas con el mejoramiento de la salud de la población de México y América Latina, donde muchas veces la investigación se enfrenta con escollos económicos para avanzar”, cuenta Belizán. Y sigue: “Estoy convencido de que la investigación en salud puede cambiar (y mejorar) la vida y la calidad de vida de las personas y el trabajo que hemos realizado sobre el calcio aporta en este sentido”.

La distinción en Salud 2021 otorgada, reconoce desde hace 13 años a personas cuyos trabajos han permitido la generación de soluciones innovadoras para los principales retos en materia de salud pública de la región y cuyos resultados han sido aplicados exitosamente, reduciendo las brechas que en materia de salud enfrentamos.

Investigación aplicada

Belizán, quien también es investigador del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y profesor asociado de la universidad de Chapel Hill y Tulane de los Estados Unidos, se ha centrado en la investigación aplicada en la salud durante el embarazo, mediante la cual comprobó que la suplementación con calcio previene los trastornos hipertensivos del embarazo. El hallazgo ha sido replicado en más de 27 estudios y generó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo adoptara como una recomendación internacional.

El científico del CONICET recuerda que esa investigación se remonta a observaciones que realizó hace más de 40 años: “Durante mi exilio, que se prolongó entre 1976 y 1981, tuve ocasión de trabajar en un importante instituto de investigación en Guatemala. Me di cuenta de que, comparados con otros países de la región, la incidencia de preeclampsia, un trastorno hipertensivo del embarazo que representa la principal causa de muerte materna en el mundo (30.000 decesos por año), era muy baja. Y más aún en las poblaciones indígenas de muy bajos recursos. Se me ocurrió que podía haber un factor en Guatemala que prevenía la aparición de esa enfermedad. Y resulta que una costumbre maya para preparar las tortillas de maíz, un alimento muy común, consiste en la cocción del maíz con agua y cal viva antes de su molienda. Eso significa que las mujeres tienen una ingesta muy alta de calcio, aunque no tomen leche. Entonces pensé que podía haber una relación inversa entre el consumo de calcio y la aparición de la hipertensión del embarazo”.

Creada en 1986, la Fundación Carlos Slim desarrolla programas en los ámbitos de la educación, salud, empleo, desarrollo económico, migrantes, seguridad vial, deporte, medio ambiente, justicia, cultura, desarrollo humano y ayuda humanitaria que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de todas las edades, promueven la formación de capital humano y generan oportunidades que propician el desarrollo integral de las personas, así como de sus comunidades. (Fuente: CONICET)