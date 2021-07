Declaraciones de testigos complican la situación de Leticia Huichaqueo

En la continuidad del debate en juicio oral y público por la presunta venta ilegal de alimento para perros donados por la empresa “Royal Canin” para la emergencia climática en Comodoro Rivadavia del año 2017, los primeros testigos en declarar dieron cuenta de la venta a bajo precio que se hacía a través de las redes sociales y por otro lado de cómo en una camioneta particular, se llevaban las bolsas del depósito del Ministerio de la Familia que conducía una de las imputadas, Leticia Huichaqueo.

Mensajes de texto

En la audiencia de este martes, el primero en declarar fue Luis Fernando Rubio. Es un vecino de Puerto Madryn y tiene relación con la investigación que realizó el fiscal general Héctor Iturrioz porque se dedica a la atención de perros en situación de calle y a partir de esta actividad, la venta que se realizaba del alimento canino a través de las redes sociales. “Me enteré que la venta la hacía la pareja de la ministro Huichaqueo”, en alusión al imputado Juan Carlos Gómez. En el juicio exhibió mensajes de texto en donde quedaron certificadas conversaciones de allegados suyos que estaban en contacto con Gómez para coordinar la venta del alimento robado. También estaba al tanto de las gestiones realizadas por Gisel Manzanares para obtener la donación de la empresa “Royal Canin” para colaborar con los afectados por las donaciones.

Bolsas cargadas

También declaró Ale Jones, un empleado del depósito del Ministerio de la Familia que conducía Huichaqueo al momento de los hechos investigados. Se trata de otro de los testigos del fiscal Iturrioz, quien dio cuenta en detalle de las bolsas de alimentos para perros que cargaba en una camioneta particular Juan Carlos Gómez. “No recuerdo cuantas bolsas cargué pero fueron muchas. No mostraba ninguna orden para cargar las bolsas. Por orden de Huichaqueo no firmábamos los remitos. También cargábamos otro tipo de mercadería”, manifestó para luego indicar que la jefa del depósito Vanina Barale “no estaba nunca”.

Confianza

Por otra parte, declaró Alicia Dubreuil, quien se calificó como compañera de militancia de Huichaqueo, trabaja en la delegación Comodoro Rivadavia del Ministerio de la Familia y dio cuenta de la forma en que se trabajó durante la situación de emergencia en cuanto al movimiento de mercadería, su recepción y entrega. Reconoció haber firmado un remito de recepción de 300 bolsas de alimento para perros pero que nunca vio la mercadería. Ante preguntas del fiscal general Héctor Iturrioz, agregó que ese mecanismo de trabajo “se hacía desde el lugar de la confianza” con gente que conocía “de tantos años de militancia”, en alusión a Marcelo Suárez y Leticia Huichaqueo que le pidieron que certificara de esa manera la recepción de mercadería.