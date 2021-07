Damián Biss aclaró que la empresa Bahía «dejó el servicio de manera unilateral”

El intendente de Rawson, Damián Biss, brindó hoy una conferencia de prensa para dar detalles respecto a la situación del transporte público de pasajeros. El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete, Miguel Larrauri, el secretario de Hacienda, Martín Sterner, el Asesor Legal, Ricardo Furci y el coordinador de Asuntos Judiciales de la Municipalidad de Rawson, Marcelo Bahamonde.

En diálogo con Azul Media, el primer mandatario municipal explicó que “nosotros asumimos los compromisos y los cumplimos con la empresa” sosteniendo además que “la falta de diálogo que expresa la empresa no es real y la decisión de abandonar el servicio de parte de la empresa fue unilateral”.

En cuanto a la realidad de los trabajadores de la empresa, Biss aseguró que “hemos dialogado con ellos, les transmitimos que en todos los esquemas el recurso humano está contemplado”.

Detalles

Biss sostuvo que “nos parecía atinado realizar aclaraciones sobre lo dicho en la conferencia de prensa de la empresa de Transporte Bahía del día de ayer, y si bien reconocemos que varias de las cuestiones planteadas por la empresa que son reales, como por ejemplo la fuerte crisis del sector transportista en general, y en el caso de nuestra ciudad aún peor porque se arrastra con un problema que viene desde hace ya varios años. También es importante aclarar algunos detalles que la empresa no mencionó”.

Además, dijo que “si bien la empresa marcó una falta de diálogo con el municipio, eso no es real, esta situación ha sido una prioridad para nosotros y en este sentido tengo que decir que nos reunimos muchas veces en nuestro año y medio de gestión. Yo he mantenido con los representantes de la empresa varias reuniones, más los encuentros que han mantenido con los secretarios de Gobierno, de Hacienda y Concejales. Siempre hemos estado a disposición”.

Deuda

El intendente Biss también hizo hincapié que “en este año y medio se han aprobado cinco ordenanzas que tienen que ver precisamente con las herramientas que le hemos dado a la empresa para intentar revertir esta situación y que en último se ha profundizado y dentro de esos compromisos nos hemos hecho cargo de una deuda por casi un millón de pesos que era de la gestión anterior. Más allá de eso, le hemos dado al transporte urbano aumentos del cien por ciento en el costo de los boletos”.

Panorama complicado

Biss también detalló que dentro de las conversaciones “está la negativa de parte de la empresa de reconocer que estamos en un momento de emergencia, además de que es necesario la reestructuración del servicio” recordando que “le hemos proporcionado este año 4,5 millones de pesos como aporte extraordinario para la reanudación del servicio por única vez”. Asimismo, el jefe comunal dijo que “en principio de este año pidieron extender el plazo de vigencia de las unidades, pero si vamos al hecho real de los 12 vehículos del parque automotor que tiene la empresa, más de la mitad no están en condiciones de prestar el servicio correspondiente, en algunos casos cuentan con 14 años de antigüedad y del total sólo cuentan con 4 unidades dentro de la normativa de los cuales dos se vencen el presente año Nosotros asumimos con la responsabilidad de mejorar los servicios del vecino, entonces precisamente más allá de la ecuación económica, que estamos dispuestos a afrontar debemos proporcionar un servicio que esté a la altura de las circunstancias. Está la calidad de vida de la gente como objetivo principal y de poder contar con un servicio de excelencia”.

Dos juicios

Otro de los puntos a destacar por parte del jefe del Ejecutivo Municipal de la capital provincial son los dos juicios que la empresa le inició a la Municipalidad, señalando que “uno es por un monto de 2.800.000 pesos por pago de subsidios y el segundo por 33 millones de pesos por daños y perjuicios y falta de actualización de tarifa”. No es real que la Municipalidad le deba 150 millones a la empresa, hay juicios que se están sustanciando y determinará la justicia si habrá resarcimiento o no. “Le explicamos que para nosotros acceder a un subsidio es un esfuerzo muy grande que representa un diez por ciento de la masa salarial de los empleados municipales y no es justo para la ciudad semejante esfuerzo para mantener el servicio cómo está en la actualidad, sin previsibilidad alguna”.

Reconoció que “debido a los juicios que la empresa no quiere desistir, no se va a poder presentar en estas condiciones en la próxima licitación, ni tampoco renovar sus unidades y tampoco podría prestar el servicio y por eso, si no damos esta discusión en este momento, a partir de diciembre, cuando se les venzan las otras dos unidades no podrán prestar el servicio, algo que la empresa ya nos comunicó”.

Afirmó además que la empresa “reclama 5 millones de pesos sobre la base de un servicio que no existe porque en el contrato de concesión figura un recorrido de 69 mil kilómetros mensuales y el estudio de costos que realizamos transparenta que lo que venía realizando la empresa son 49 mil kilómetros mensuales aproximadamente, no se prestaban esos 69 mil kilómetros del pliego. Estamos hablando que existe un incumplimiento, no se garantizan los kilómetros previstos en el contrato y además las 12 unidades que impone la empresa, que no son reales porque circulan solamente 6 y sumado a los modelos, encarecen notablemente el costo del servicio”.

Modificación de trayecto

En la conferencia, el intendente dejó en claro que otro de los pedidos puntuales realizados fue “el de contar con la posibilidad de modificar algunos trayectos del colectivo porque existen dos coches casi paralelos a Playa Unión y no tenemos recorridos en lugares muy populares como por ejemplo él Tierra Para Todos y la Zona del Loteo del IAC, ahí es fundamental poder contar con el servicio. Los vecinos tienen otras prioridades y la empresa no da margen de negociación para revertir esta situación”.

Vale destacar que se inició un sumario administrativo “porque estamos convencidos de que no se hizo entrega de servicio sino un abandono de servicio y lo hizo en medio de las conversaciones que veníamos manteniendo con la Comisión de Transporte, una situación reprochable”.

Biss lamentó llegar “a esta situación, uno aprecia a la familia Febrero, con historia en Rawson y nos encantaría que continuarán con el servicio, pero siempre y cuando se tenga en cuenta también a los vecinos de la ciudad”.