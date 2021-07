Con Narváez como entrenador, se impulsa el boxeo inclusivo

El entrenamiento de Boxeo en modalidad inclusiva, comenzará a practicarse en la ciudad de Trelew, luego de la presentación de esta propuesta liderada por el Intendente Adrián Maderna y el boxeador múltiple campeón Omar Narváez.

Las prácticas, serán los días martes y jueves de 10 a 12 en instalaciones del gimnasio del púgil, con entrenos destinados a personas con discapacidad no motriz. La inscripción tendrá una reducción del 50% en el costo.

Destinado a personas con discapacidad

El intendente Adrián Maderna encabezó la presentación del boxeo inclusivo que se realizará en instalaciones del gimnasio de Omar Narváez en la ciudad, destinado a personas con discapacidad no motriz.

Esta, será la primera experiencia en la provincia siendo las clases dictadas por el ex campeón trelewense y su equipo de trabajo, con un costo de inscripciones a un 50%.

Maderna puso de relieve que esta propuesta “tiene un gran significado, porque es una forma de poder incluir, de brindar oportunidades”. Y resaltó el valor de poder “hacerlo de la mano de un gran campeón como Omar Narváez”.

También subrayó que “es necesario reivindicar también algo que ha sido su premisa, más allá de los grandes logros obtenidos, que tiene que ver con su conducta, haciendo una vida sana, que lo erige como un ejemplo para muchas personas que se vuelcan al deporte”.

En este sentido, el primer mandatario municipal también remarcó: “Cuando hablamos de incluir y generar oportunidades, es lo que se viene llevando adelante desde el área de Discapacidad, no sólo en boxeo sino también en otros deportes como rugby, tenis, golf, Padel, fútbol, natación, entre otros”, resaltó.

A su turno, José Behotats, titular de la cartera municipal de Discapacidad, explicó: “Es una alegría muy grande que un campeón mundial como Omar Narváez sea también un campeón de la vida, abriendo las puertas y generando puentes para dar acceso a espacios como este a las personas con discapacidad”.

Finalmente, el ex campeón mundial Omar Narváez, manifestó: “Es un lindo desafío para mi tratar de enseñar e inculcar a personas con discapacidad distintos conceptos del boxeo, abriendo el gimnasio y poniéndome a disposición de ellos. Para mí será un gusto y ojalá más gimnasios se muestren dispuestos. Pondré todo de mí para mostrarles de qué se trata mi deporte”.