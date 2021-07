Cimadevilla apuesta a romper Juntos por el Cambio

El precandidato a senador nacional Mario Cimadevilla, cuestionó duramente los términos en que persiste la colación entre la Unión Cívica Radical y el Pro, tomando distancia de sus socios de cara a las elecciones Primarias, y acusó al diputado Ignacio Torres de respaldar a Das Neves cuando su gobierno ya estaba bajo la lupa por corrupción.

En diálogo con Clave Política, que se emite por Canal 9 de Comodoro Rivadavia, Cimadevilla criticó al oficialismo, pero fue mucho más vehemente en sus cuestionamientos para con la dirigencia que integra su mismo frente electoral. «Estamos en una coalición que es Juntos por el Cambio, donde hay una discusión, no solo en Chubut, del rol que tiene que cumplir el radicalismo en esa coalición. Tener un protagonismo distinto, y dejar de ser un instrumento del PRO», dijo el precandidato a senador.

Cimadevilla, quien fue funcionario durante un período del gobierno de Mauricio Macri, tras su polémica salida y acusaciones cruzadas de por medio, ahora busca tomar mayor distancia del PRO, y no duda en dinamitar la interna de cara a las PASO.

En un intento de mostrar que entre él y el referente del PRO, Ignacio Torres existirían diferencias sustanciales,

Incluso al ser consultado acerca de lo que lo diferencia de otro precandidato del radicalismo como Sergio Ongarato, no tardó en cuestionar al intendente de Esquel por su decisión de ir a las PASO.

En un intento de mostrar diferencias «sustanciales» con el PRO, Cimadevilla cuestionó al actual diputado y ahora precandidato a senador, Ignacio Torres de haber respaldado al gobierno de Mario Das Neves y de seguir elogiándolo aún cuando sus funcionarios iban presos por corrupción.

«Torres le levantaba la mano a Das Neves diciendo que había sido la mejor gestión de todos los tiempos», dijo el precandidato al tiempo que agregó que con el Diputado del PRO, «tenemos visiones distintas de lo que ha ocurrido y cuáles pueden ser las salidas de los problemas que tenemos», insistió Cimadevilla.