Argentina buscará recuperarse del golpe esloveno ante la dura España

Este jueves en la mañana argentina, desde las 9 horas, la Selección Argentina de básquetbol afrontará su segundo juego en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, midiéndose ante España.

Este encuentro, no solo volverá a encontrar a argentinos y españoles taras la final de China 2019, sino que también tendrá a los dirigidos pro Sergio Hernández, buscando la recuperación tras la caída sufrida ante Eslovenia en el debut en la cita olímpica.

Eslovenia es pasado, ahora a por España

Tras la fuerte caída ante Eslovenia en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la Selección Argentina tendrá este jueves no solo posibilidad de recuperación pero enfrente, estará un duro escollo, tal como lo es el último campeón mundial, España.

De hecho, será el volver a encontrarse entre campeones y subcampeones, luego de la caída de los comandados por Sergio Hernández en la Final disputada en China 2019.

La Selección Argentina se prepara para este importante partido, y en este sentido, el capitán del equipo Luis Scola, se muestra con confianza de cara a lo que pueda realizarse ante los campeones mundiales: “estamos bien, tranquilos, Recién perdimos un partido, todavía dependemos de nosotros”, indicó.

El cotejo ante España, se jugará desde las 9 horas de nuestro país.

A la vez, sobre la derrota sufrida días atrás ante Eslovenia Scola aseguró que “en un Juego Olímpico, o un Mundial, los partidos son muy seguidos y no hay tiempo para quedarse en eso. Esto es cierto tanto si perdés como si hubieras ganado. El approach no cambia”.

En cuanto al rival, España, el jugador que a sus 41 años transita sus últimos tiempos con el seleccionado, comentó que “lo importante es jugar un buen partido. Contra Eslovenia no jugamos nuestro estilo de juego, con intensidad y ritmo y nos costó. Ahí está nuestra clave para mañana”.

Scola es el cuarto goleador olímpico en la historia del seleccionado argentino, y sabe que Argentina no viene jugando bien pero, a la vez, que sólo perdió un partido y todo puede cambiar desde mañana: “siento que este grupo va a jugar el mejor partido dentro de sus posibilidades y eso es lo único que podemos auto exigirnos», culminó.

El choque entre argentinos y españoles será el encuentro que cerrará la presentación de los argentinos en la Jornada 5 de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que comenzará esta noche de miércoles con el choque entre la Selección argentina de Vóley Femenino “Las Panteras” jugando frente a Italia, buscando su primera victoria en la competencia. También jugará la Selección Argentina de hockey masculino “Los Leones”, se sumará actividad del Ciclismo BMX, Náutica, Boxeo, Remo, Natación con Delfina Pignatiello y Santiago Grassi, más el hockey femenino con “Las Leonas” frente a Japón.

Juegos Olímpicos – Tokyo 2020

Programación de esta jornada 5

Miércoles 28 (noche)

Voleibol Femenino

21:00 hs. – Grupo B, fecha 3: Las Panteras vs. Italia

Hockey Masculino

21:30 hs. – Grupo A, fecha 4: Los Leones vs. India

Ciclismo BMX

22:00 hs. – 4tos de final: Exequiel Torres.

Beach Volley

23:00 hs. – Grupo D, fecha 3: Julián Azaad / Nicolás Capogrosso vs. Nicholas Lucena / Philip Dalhausser (Estados Unidos).

Boxeo

23:15 hs. – Peso Medio Masculino (69-75 kg.), 8vos de final: Francisco Verón vs. Euri Cedeno Martínez (República Dominicana).

Remo

23:30 hs. – Doble Par Ligero Femenino Final C (puestos 13° a 18°): Milka Kraljev y Evelyn Silvestro.

Jueves 28 (mañana)

Vela

+ 00:05 hs. – 470 Femenino, regatas 3 y 4: Belén Tavella y Lourdes Hartkopf.

+ 00:05 hs. – Laser Standard, regatas 7 y 8: Francisco Guaragna.

+ 00:05 hs. – Nacra 17, regatas 4, 5 y 6: Santiago Lange y Cecilia Carranza.

+ 00:15 hs. – Laser Radial, regatas 7 y 8: Lucía Falasca.

+ 01:05 hs. – RS:X Femenino, regatas 10, 11 y 12: María Celia Tejerina.

+ 02:35 hs. – Finn, regatas 5 y 6: Facundo Olezza.

+ 03:20 hs. – RS:X Masculino, regatas 10, 11 y 12: Francisco Saubidet Birkner.

Natación

+ 07:22 hs. – Eliminatorias 800m Libre Femenino, Serie 3: Delfina Pignatiello.

+ 07:51 hs. – Eliminatorias 100m Mariposa Masculino, Serie 4: Santiago Grassi.

Beach Volley

08:00 hs. – Grupo C, fecha 3: Ana Gallas / Fernanda Pereyra vs. Fan Wang / Xinyi Xia (China ).

Hockey Femenino

08:45 hs. – Grupo B, fecha 4: Las Leonas vs. Japón

Básquetbol Masculino

09:00 hs. – Grupo C, fecha 2: Argentina vs. España