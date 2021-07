Arcioni acusó a los legisladores del PJ de «perjudicar a los chubutenses»

El gobernador Mariano Arcioni se refirió a lo ocurrido hoy en la Legislatura, luego de que fuera aprobado un endeudamiento por cinco mil millones de pesos, aunque se mostró molesto con el bloque justicialista que se abstuvo. «Es una reestructuración de deuda más que es para pagar sueldos y que el Estado siga funcionando. La verdad que tuvo un amplio acompañamiento, aunque me llama la atención que algunos compañeros no lo hayan entendido así y que quieran seguir obstaculizando con este tipo de cosas. Lo único que hacen es perjudicar a la gente».

En su visita a Puerto Madryn para inaugurar el nuevo acceso sur, el mandatario provincial recordó que «en 2018 estuvimos tratando de discutir la reestructuración de deuda, que no la querían dar, y no se dan cuenta que los perjudicados son los chubutenses. Una vez que logramos la reestructuración, después de dos años y medio, empezamos hoy a regularizar todo».

Por último, Arcioni criticó al Justicialismo y aseguró que «hoy por hoy hay que buscar la unidad para todos los chubutenses y no solo para una cuestión electoral, lo importante son los chubutenses».