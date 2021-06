The Wild: La leyenda del Rock – Parte 21

Marzo 1973: Gira europea

La gira europea, llamada “Kamasutra Tour”, dado que estaban presentando su nuevo LP “U.S.A. Kamasutra” fue muy significativa para el grupo ya que tuvo un recepción de público como nunca se había visto en varios países, sobre todo los nórdicos Noruega, Suecia y Finlandia, donde tuvieron un suceso sin precedentes, batiendo todos los récords de ventas en dichos países.

Si bien tocaron en Roma, Milán, París, Lyon, Londres, Manchester y muchas otra ciudades del viejo continente, nos concentraremos en relatar algunos hechos ocurridos en los países vikingos.

Hacia septiembre de 1973 estaban tocando en Oslo,en el National Theatret Stasjon, hacía frío pero no tanto, finalizaba el pequeño verano noruego cuando fueron a ver las primeras auroras boreales de la temporada. La explosión de colores inspiró a Frank para componer varias canciones y preparar su nuevo álbum “Sky colours”, editado en marzo de 1974, y cuyo tema principal, con el mismo nombre, fue un suceso sin precedentes, justamente en los países mencionados.

En ese mismo disco aparecen otras canciones memorables, tales como “Hiding Drugs In The SlottsParken”, “Woman from Uranienborg” , “Another drink, Kari” y otros.

“Another drink Kari” está dedicado a una madama llamada Kari Meltzers, que regenteaba un prostíbulo en dicho barrio de Oslo, el “Begjaer Gull Bordell (Burdel de la lujuria de oro)”, en los suburbios de Oslo, donde la banda acostumbraba a ir luego de los recitales. El recinto se cerraba cuando ellos llegaban y quedaba totalmente a disposición del grupo, quienes organizaban unas fiestas orgiásticas memorables con las chicas del lugar y algunos invitados, entre ellos Brynjulf Bull, el alcalde de Oslo, e incluso estuvo presente en alguna de aquellas fiestas Trygve Bratteli, el jefe de gobierno de Noruega en aquellos momentos. En todos los eventos que THE WILD organizaba en el Begjaer Gull Burdell, siempre estuvo presente una chica muy alta, esbelta, con una voz finísima y un extraño y bello acento, propio del Oslo profundo, que cantaba magníficamente en inglés, además de poseer un físico inigualable. A esta mujer Frank le dedicó “Woman From Uranienborg” y, tal como haría más tarde con Sun Hee Kim, la novia coreana de Chuck durante la gira asiática, se la llevó consigo a Estados Unidos.

Esta belleza nórdica llamada Helsa Gormsdóttir (rebautizada como Elizabeth Gomm en Estados Unidos), cautivó de tal forma a Frank que se vio deslumbrado por ella como muy pocas veces le sucedía. Durante el mes y medio que pasaron en Noruega tuvieron varios encuentros, siempre iban a las Islas Lofoten a ver la aurora boreal, algo que tenía fascinado a Frank tanto como Helsa .

Una noche hubo un pequeño incidente con el ex novio de Helsa, un vikingo de 120 kilos de músculos, muy celoso y anacrónico, que al enterarse del asunto de Helsa con Frank, lo fue a buscar a la puerta del burdel de Kari, y allí lo esperó hasta que Frank salió, bien entrada la madrugada, cantando No Satisfaction muy desafinado. Una vez más, triunfó la música. Al escuchar aquella melodía y aquella voz reconocida mundialmente, el gran oso vikingo se enterneció, se puso a cantar los coros junto a Frank y todo finalizó en un abrazo fraternal. “Llévatela, te la mereces” le dijo en noruego, entre lágrimas. Frank no le entendió nada, luego le preguntó a Helsa, quien le tradujo la frase. Y así nació otra nueva canción para el disco Sky Colours.

Cuando finalizó la temporada en Noruega y pusieron rumbo a Suecia, el país vecino, Frank no dudó en llevarse a Helsa consigo, y desde allí también a Estados Unidos.

