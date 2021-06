Las ventas minoristas tuvieron una caída mensual de 7% en mayo

Un nuevo relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), revela una caída en el consumo de mayo, 7% menos que en abril. De acuerdo al informe las ventas minoristas pymes resultaron 18,8% menores a mayo de 2019, que es el año más cercano de confrontación dadas las condiciones atípicas que ocurrieron en 2020.

En tanto, en los primeros cinco meses del año acumulan un aumento de 29,6% frente a los mismos meses del año pasado.

CAME evalúa que “las nuevas restricciones a la circulación, los cierres de negocios los fines de semana, la falta de dinero en las familias y la cautela para gastar por la incertidumbre que genera el futuro de la crisis sanitaria”, serías las principales causas, de la caída del consumo.

Todos los sectores tuvieron caídas mensuales en su actividad en mayo y todos se encuentran además por debajo de mayo de 2019. En la comparación mensual, siempre cotejando variaciones en la facturación a precios constantes, las bajas más fuertes se dieron en: Perfumería y Cosmética (-13,7%), Calzados y Marroquinería (-13,1%), Indumentaria, lencería y accesorios (-11,2%) y Juguetería y artículos de librería (-9,1%).

En la relación mayo 2021 vs. mayo 2019, la peor situación se planteó en: Perfumería y cosmética que vendió el mes pasado 35,8% menos que dos años atrás, seguido por Neumáticos, repuestos de autos y motos (-33,5%), Calzados y marroquinería (-33,2%) e Indumentaria, lencería y accesorios (-27,9%). Los rubros más cercanos a recuperar los niveles de 2019, son Farmacias y Alimentos y Bebidas, que se ubican respectivamente, 5,7% y 5,2% por debajo de mayo 2019.

Inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el miércoles la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) de mayo.

Mientras el Gobierno anticipa que en que mayo hubo una desaceleración de la Inflación, las consultoras advierten incremento de precios en los rubros alimentos y bebidas, transporte, medicamentos, y las tarifas del gas.

Este domingo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció que el índice de Inflación aún es alto y aseguró que el Gobierno tiene “una batalla diaria con el tema de los precios”.