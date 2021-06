La “mesa chica” del PJ define los candidatos en Dolavon

La próxima reunión del PJ Chubut está prevista para el lunes próximo en Dolavon y allí deberían definirse las candidaturas. Los tiempos electorales son finitos. En las últimas semanas, las mujeres del partido comenzaron a levantar la voz porque no estarían siendo consideradas en el armado de la “mesa chica”. Sin embargo, además de Nancy González, que hasta el momento sería la única mujer que habría expresado su intención de ser candidata, y repetir en el Senado, otras mujeres del partido estarían a la expectativa de lo que decidan “los muchachos”.

La definición de las candidaturas en el PJ, pero más importante aún, del Frente de Todos, no dependería de la definición de unos pocos, sino del visto bueno de Nación que tiene como único objetivo lograr resultados favorables en las elecciones 2021.

Un sector del PJ se esfuerza por dejar fuera del armado al oficialismo chubutense, a pesar de que está en línea con el Gobierno Nacional, pero el PJ Chubut resiste, y por ello nombres como el de Fabián Puratich, no terminan de ser una opción.

El otro factor que juega en contra del acuerdo del PJ, es la posición sobre la zonificación, un tema sensible en la provincia, pero que Nación demanda a puertas cerradas.

He aquí que surge la paridad como asunto central, porque las mujeres que tendrían cierta imagen positiva, como Florencia Papaiani o Leila Lloyd, se quieren preservar para 2023. Pero habría otras dispuestas a responder a los requerimientos del movimiento, como Rosario Nervi, Elba Willhuber, o incluso Jimena Marcos.

La próxima semana en Dolavon, debería haber definiciones en el PJ Chubut para evitar la interna en el Frente de Todos, y así cumplir la manda nacional del partido de evitar las PASO.