La comunidad de Río Mayo reclama por el servicio de electricidad

El diputado nacional Gustavo Menna estuvo este miércoles en Río Mayo, donde se reunió con autoridades municipales y partidarias para conversar sobre las principales problemáticas de la localidad en relación con servicios básicos, infraestructura y aspectos productivos y educativos.

Acompañado por el concejal de Comodoro Rivadavia Tomás Buffa, Menna se reunió en la Municipalidad con el intendente, Alejandro Avendaño, en un encuentro del que también participó la concejal de Juntos por el Cambio Cristina Sandoval.

La agenda incluyó un encuentro con autoridades partidarias de la Unión Cívica Radical como Priscila Santos, y visitas a los medios de comunicación Radio Nacional, FM Identidad 102.1 y Canal 4 Cable Canal Río Mayo.

Durante los encuentros, Menna habló con los referentes locales de “la necesidad de solucionar el tema energético en la localidad”, remarcó el legislador nacional.

En este sentido consideró que “no se puede seguir con la actual situación de abandono, en la que por falta de mantenimiento, la central salió de servicio y hay que andar alquilando motores a gasoil, con todos los problemas y los gastos adicionales que ello implica”.

Los temas de conversación incluyeron, agregó, “la necesidad de hacer la Ruta 260, así como los reclamos por la casi inexistente conectividad a Internet, y la preocupación por el eventual del cierre del anexo del Instituto de Formación 802”, que depende del Ministerio de Educación del Chubut y al que asisten personas de toda la región, pero que para este año no ofreció la posibilidad de inscripción a los profesorados que allí se dictan.

Además, Menna dijo que entre otras preocupaciones se habló de “la necesidad de la interconexión del pueblo al sistema interconectado para poder desarrollar la energía eólica”, y también de cuestiones productivas como la situación de la Ley Ovina que depende del Gobierno Nacional, y la prórroga del subsidio al gas residencial patagónico.

La prórroga se aprobó este mes por parte de la Cámara de Diputados de la Nación pero, advirtió Menna, no asegura la continuidad del subsidio para la Patagonia ante la no ampliación de la fuente de financiamiento a pesar de haberse incorporado más zonas al esquema.