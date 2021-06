La actividad industrial creció en abril 55,9 por ciento

La actividad Industrial creció durante abril 55,9% en relación a igual mes del año pasado, y solo el 0,3% en comparación a marzo, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En tanto, la actividad de la construcción aumentó durante abril 321 % en términos interanuales, al medir contra el peor mes del inicio de la pandemia en 2020, mientras que retrocedió 2,2% en relación a marzo pasado, agregó el organismo.

De esta manera, la actividad fabril subió 21,3% durante el primer cuatrimestre, y la construcción marcó una mejora de 70,9%.

Comparado con abril de 2019, la industria presentó subas en 10 de los 16 sectores que componen el indicador.

Las mayores alzas correspondieron a los rubros Maquinaria y equipo, con un avance de 41,6%; seguido por Productos de tabaco, con un incremento de 42,1%.

Luego de que el Indec diera a conocer estos números, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que “las maquinarias y equipos se destacan con un crecimiento de la producción mayor al 40%, gracias a la recuperación de la inversión, el boom de maquinaria agrícola y la producción local de electrodomésticos”.

“El crédito a tasas accesibles está ayudando en todos estos segmentos”, dijo Kulfas a través de su cuenta de twitter.

En base al informe del Indec, en el primer cuatrimestre de 2021 todos los sectores crecieron en el cotejo interanual y 12 de ellos acumularon incluso subas de dos dígitos. Minerales no metálicos, Maquinaria y equipo, Otros equipos, aparatos e instrumentos, y Vehículos automotores mostraron en los primeros cuatro meses del año subas superiores al 60% interanual.

Rubro por rubro

En abril, “Alimentos y bebidas” que el año pasado operó de manera parcial, marcó un incremento de 7,2%.

Por contrapartida, se anotaron alzas de hasta tres cifras en “Industrias metálicas básicas”, con el 167,4% respecto a abril de 2020; “Productos minerales no metálicos”, 266,5%; “Maquinaria y equipo”, 156,2%; “Vehículos automotores”, 756,5%; y “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 328,1%.

A los que se sumaron los rubros “Productos de metal”, con un incremento de 147,4% interanual; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 311,9%; “Muebles y colchones y otras industrias manufactureras”, 137,8%; Textiles”, 136,9%; “Tabaco”, 245,3%; y “Otro equipo de transporte”, 315,9%.

En tanto, “Sustancias y productos químicos”, subió 16,8%; “Productos de caucho y plástico”, 67,7%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 50,8%; “Madera, papel, edición e impresión”, 12 %.

En lo que respecta al sector de la construcción, durante abril crecieron en términos interanuales las ventas de todos los insumos relevados, liderados por los despachos de Hormigón Elaborado (1.054,6%), Ladrillos Huecos (1.012,2% ), Mosaicos graníticos y calcáreos (792,2%) y Yeso (541,6% ).

En medio de este panorama, las expectativas en el sector fabril, según el Indec, son favorables. El 38,4% de los empresarios consultados por el organismo consideraron que la demanda interna continuará en aumento hasta julio inclusive, contra un 23,2% que prevé una baja, mientras que el 38,4 % restantes no prevé mayores cambios.

Algo similar ocurrió con las exportaciones, donde el 28% de los empresarios consultados proyectaron una mejora, contra un 18,3% que prevé una baja, mientras que el restante 53,7% no anticipa mayores cambios.