En Comodoro Rivadavia duplicaron la cantidad diaria de vacunas aplicadas

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, visitó las instalaciones del nuevo vacunatorio de zona norte en el Club Huergo y se refirió a la gran labor que se está desarrollando junto al Ministerio de Salud de la Provincia, el municipio de Rada Tilly-Comodoro Rivadavia, la universidad de la Patagonia San Juan Bosco y Comodoro Deportes.

En esta misma línea, señaló que “personalmente estoy muy contento y agradecido por el excelente trabajo que hacen los voluntarios de la universidad y de la secretaría de Salud, junto al Ministerio de Salud a fin de duplicar la cantidad de vacunas que estamos colocando todos los días”.

Asimismo –continuó- “este es el resultado de la reunión que tuvimos con el municipio de Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y el Área Programática Sur, donde se decidió favorecer la accesibilidad de los comodorenses, más céntrico y cercano, como el Gimnasio Municipal N° 2 y el Club Huergo, sumado al vacunatorio de Rada Tilly que lo estamos trabajando en forma mancomunada y por esa razón, a algunos ciudadanos les dan turno para el mismo”.

El jefe comunal, destacó el buen progreso de la campaña de vacunación contra el Covid-19 y expuso que “estamos muy bien, con más de 50 mil dosis aplicadas desde el comienzo de la vacunación, donde la mayoría de los adultos mayores y aquellos con factores de riesgo están cubiertos, y el que no, puede acercarse sin turno”.

“Esta es buena noticia porque tenemos que llegar a la primavera con la población vacunada para cumplir nuestro objetivo. Además, se comenzó con la vacunación a los docentes que nos va a permitir que los chicos –en su mayoría- vuelvan a las aulas. Estamos esperanzados de cumplir con lo que nos propusimos, debido al gran esfuerzo que pusimos a disposición”, puntualizó.

Con más personal y vacunatorios abiertos los domingos

Por otra parte, informó que se duplicó la cantidad de gente con la que se trabaja a diario y agregó “Comodoro Deportes puso a disposición más de 20 personas para ayudar a descomprimir la cantidad de ciudadanos que se vacunen. Por día estaremos colocando más de dos mil vacunas, el doble de lo que estábamos aplicando. El municipio no para ni los domingos, vacunando en el gimnasio N° 2”, enfatizó Luque.

En este contexto, recordó que “esta es una labor multidisciplinaria, en donde se cambiaron los roles para sumarse positivamente a un trabajo con el objetivo de cuidar la salud y disminuir la mortalidad de la población en general, un dato que me quita el sueño diariamente. Quiero agradecerles a todos los agentes sanitarios, al personal de Comodoro Deportes y a los voluntarios de la carrera de Medicina de la universidad”.

“Nos tocó una situación difícil de superar, pero lo estamos haciendo en equipo y agradezco a estas personas que salvan vidas, a cada uno de los que llevan esto adelante. Me pone feliz ver cómo le cambia la vida y la sonrisa, a aquellos que se vacunan y que tienen miedo, por eso deciden dejar de salir de sus hogares. Esto es un volver a vivir, en una época que ni nos imaginamos pasar, sin planificación pero que estamos saliendo adelante y haciéndole frente”, concluyó el mandatario local, Juan Pablo Luque.