Buscan integrar los contenidos educativos con los océanos

Con la presencia de autoridades de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y Educación, el Centro Cultural de la Ciencia (C3) e integrantes de la Iniciativa Pampa Azul, se llevó a cabo un encuentro virtual en donde se dieron a conocer las principales características y objetivos del programa educativo “Escuelas Azules”. Esta iniciativa, que durante EL 2021 se encuentra en etapa piloto, promueve proyectos escolares que buscan generar nuevas experiencias de aprendizaje sobre la conservación y utilización sostenible del océano, los mares y sus recursos, a partir de la vinculación con la comunidad científica especializada, un mayor acceso a la información y el trabajo en red para desarrollar experiencias locales y comunitarias. Así, las y los estudiantes tienen oportunidad de involucrarse con el mar y su entorno, y volcar esos conocimientos en sus comunidades.

Acto oficial

La apertura del evento contó con las palabras de Carolina Vera, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores (UGA) del MINCyT y coordinadora Ejecutiva de la Iniciativa Pampa Azul. Vera se refirió a los objetivos y ejes de la Iniciativa y explicó: “Es en el contexto del fortalecimiento de las capacidades del sistema científico-tecnológico en donde tenemos un eje muy importante en el aumento de capacidades humanas, no solo en el nivel universitario sino técnico, y también con las escuelas”. En ese sentido, la titular de la UGA aseguró: “Este es un ejemplo del trabajo que estamos haciendo con las nuevas generaciones, aumentando el conocimiento relacionado con el mar y por qué no generando vocaciones en nuevos investigadores e investigadoras. Esperamos con mucha ansia el desarrollo y la expansión de este programa a lo largo del país”.

Seguidamente fue el turno de Pablo Gentili, secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación, quien expresó: “La soberanía en nuestro país se extiende mucho más del territorio que habitualmente reconocemos. La alfabetización oceánica forma parte de la alfabetización, no solo tradicional sino política. Apoyamos al programa Escuelas Azules y queremos que se multiplique en todas las provincias, para poner a la Argentina de pie con una educación que transforme la vida de la gente”.

Por su parte, Pablo Nuñez, subsecretario de Coordinación Institucional del Mincyt y coordinador del Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR) afirmó: “Esta propuesta pone el foco en lograr que las escuelas tengan al mar como un horizonte, para conocerlo y profundizar en él. Ahí es donde tenemos que trabajar entre Pampa Azul, el programa PROMAR y las instituciones científicas y académicas y las escuelas. Esa es una manera muy importante de cerrar el ciclo y coordinar distintos niveles educativos de generación de conocimiento, que impacta en las dimensiones locales y productivas de nuestro territorio, incorporando siempre el concepto de soberanía y la presencia territorial en el Mar Argentino, las Malvinas y la Antártida”.

La segunda parte del evento contó con una presentación por parte de Guadalupe Díaz Costanzo, directora del Centro Cultural de la Ciencia (C3), quien se mostró satisfecha por dar inicio formal a este programa «que se propone repensar nuestra relación con el ambiente, pero también aportar a una transformación cultural. Nuestra agenda tiene una mirada muy centrada en el océano, en el ambiente y en cómo repensamos nuestra relación con este. Así nació Escuelas Azules, como una propuesta para que las escuelas secundarias de todo el país aborden las temáticas del mar y del océano integralmente, desde las distintas disciplinas”. Díaz Costanzo señaló también que durante esta instancia piloto “empezaremos a trabajar con 20 instituciones, aunque nuestra expectativa es tener Escuelas Azules en todo el país”.

A continuación, Pilar Giribone, directora Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, se refirió a la participación de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, (redPEA), en Escuelas Azules “en el que están participando nueve instituciones del nivel secundario. Esta es una muestra de las iniciativas innovadoras en materia educativa que desde nuestro Gobierno y la UNESCO promovemos y alentamos”. Asimismo, afirmó que esta participación “permite avanzar el desarrollo de una cultura oceánica para todos, comprendiendo la influencia de la humanidad en los océanos y de estos en la vida humana”.

Por último, fue el turno de Juan Sala, coordinador del Consejo Asesor Científico del Mincyt para Pampa Azul, quien señaló: “Esto es un hito histórico para nuestro país, porque por primera vez en su historia el mar y todo lo que eso significa entra de lleno en las escuelas secundarias gracias al programa Escuelas Azules”. En ese sentido, Sala aseveró que el objetivo “es concatenar esas vocaciones que surjan con el sistema de becas que tiene Pampa Azul, y puedan ser parte de esa comunidad científica que necesitamos ampliar, permitiéndonos transformar la cultura marina”.

Acerca de Escuelas Azules

El programa es coordinado por el Centro Cultural de Ciencia (C3) en colaboración con la Iniciativa Pampa Azul y la comunidad científica, y cuenta con la participación del Ministerio de Educación, la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU), instituciones educativas y universidades nacionales. Escuelas Azules se enmarca en la Década de las Ciencias Oceánicas (2021-2030) para el Desarrollo Sostenible proclamada por las Naciones Unidas.

Este año está prevista la realización de una instancia piloto de la que ya se encuentran participando 20 escuelas secundarias de todo el país, que fueron convocadas a través del C3, el Ministerio de Educación, la CONAPLU e instituciones educativas y universidades nacionales. El océano como hábitat de especies diversas y fuente de alimento, su relación con el cambio climático, el Mar Argentino como última frontera y la contaminación por plásticos, son algunos de los temas de interés propuestos para desarrollar estos proyectos.