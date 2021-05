Únicamente entrenarán los que disputen Copas

Ante la suspensión del futbol por parte de la AFA, la cual incluye el desarrollo de los entrenamientos, se estableció un asterisco, que indica la autorización a las prácticas de los planteles que disputan Copa Libertadores y Sudamericana.

De esta forma, los equipos que tengan programadas fechas de certámenes organizados por CONMEBOL, estarán exceptuados de la postergación de entrenos.

Los equipos coperos podrán continuar sus entrenos

El comunicado brindado por la Asociación del Futbol Argentino respecto a la suspensión de sus competencias, presenta un asterisco, permitiendo que los equipos que participan de Copas internacionales, como Libertadores y Sudamericana, sí que podrán entrenarse.

Si bien el parate del fútbol incluye también los entrenamientos hasta el 30 de mayo, la excepción es para los clubes que disputen la próxima semana partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, que podrán hacerlo hasta el día que jueguen.

Vale destacar que la medida dictada por AFA; alcanza a los equipos que debían disputar por ejemplo el próximo fin de semana, la Semifinales de la Copa de la Liga y suspenderá la acción en el ascenso, también incluirá los entrenamientos.

Los trece equipos argentinos que jugarán la Copa Libertadores y Copa Sudamericana la próxima semana sí podrán entrenar y tendrán permiso para hacerlo hasta el día anterior a sus partidos, luego, tampoco podrán reunirse para hacerlo.

Así las cosas, por ejemplo, River podría entrenarse hasta el lunes, porque juega el martes y Boca hasta el miércoles, porque juega el jueves. En el caso de Racing será hasta el lunes e Independiente hasta el martes y así respectivamente.

La programación de partidos con equipos argentinos como local es la siguiente: Martes (19:15) River vs Fluminense y (21:30) Racing vs Rentistas, miércoles será (21:00) Boca vs The Strongest y jueves de Defensa y Justicia vs Independiente del Valle desde 19 horas.

Por Sudamericana, en tanto, jugarán el martes (19:15 horas) Newell’s vs Atlético Goianiense, el miércoles lo harán (19:15) Independiente vs Guabira y (21:30) R. Central vs 12 de Octubre. El jueves, en tanto, jugarán (19:15) Arsenal vs Bolívar y (21:30) Lanús vs Aragua.

En tanto, la programación de partidos con equipos argentinos como visitante será el miércoles (23:00 horas) Nacional de Uruguay vs Argentinos, jueves (21:00) Flamengo vs Vélez. Esa misma semana, por Sudamericana, martes (21:30) jugarán Emelec vs Talleres y el miércoles (21:30) en Chile, Huachipato vs San Lorenzo.