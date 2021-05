Triunfazo del “Depo” en San Luis

Por 2 a 0, el Deportivo Madryn se impuso este domingo ante Juventud Unida de San Luis, por la 6° Fecha de la Zona A del Torneo Federal A .

Sebastián Jeldres apenas iniciado el encuentro y minutos después Franco Niell, marcaron para la victoria de los dirigidos por Ricardo Pancaldo que continúan como uno de los mejores equipos de la tabla de posiciones, ubicados en el segundo escalón.

Tres puntos importantes fuera de casa

En apenas 16 minutos en el primer tiempo, le alcanzaron al Deportivo Madryn para imponerse en condición de visitante en San Luis, ante el local Juventud Unida, en el cotejo correspondiente a la 6° Fecha del Torneo Federal A.

Al minuto de juego, Sebastián Jeldres abrió la cuenta para los dirigidos por Ricardo Pancaldo; mientras que minutos después, a los 17´, el experimentado delantero Franco Niell, amplió el marcador a 2 a 0 que sería el anotador final.

En casa del conjunto puntano, “El Depo” se hizo fuerte y sumó tres puntos claves, ante un rival que venía en un buen momento siendo hasta ese entonces tercero en la tabla de posiciones pero al cual los madrynenses controlaron y neutralizaron para demostrar su superioridad y quedarse con el triunfo.

Con esta victoria, “El Aurinegro” continua dentro de los primeros escalones de la tabla de la Zona A, contando con 15 unidades, un punto menos que el puntero, Cipolletti de Rio Negro que derrotó a Circulo Deportivo como visitante.

Lo que se viene

El venidero fin de semana, valido por la 7° programación del certamen, el Deportivo Madryn nuevamente será en su Estadio el “Abel Sastre”, recibiendo a Camioneros de Esteban Echeverría.

Este rival, que está ubicado en el 14° puesto con 4 unidades, le ganó en condición de local a Sol de Mayo por 2 a 0.

Fútbol – Torneo Federal A

Fecha 6- Resultados

Villa Mitre 2 – Sp. Estudiantes 1

Ferro General Pico 0 – Independiente (Chivilcoy) 0

Sansinena (Gral.Cerri) 1 – Olimpo (BB) 4

Sp. Desamparados 3 – Peñarol (SJ) 3

Circulo Dep. Otamendi 1 – Cipolletti 3

Juventud U.U. (San Luis) 0 – Deportivo Madryn 2

Huracán Las Heras 3 – Ciudad de Bolívar 0

Club Camioneros 2 – Sol de Mayo (Viedma) 0

Próxima Fecha N° 7 – Zona A

Ciudad B. Vs. Circulo Dep.

Cipolletti Vs. Ferrocarril O.

Independiente Vs. Villa Mitre

Estudiantes Vs. Desamparados

Sp. Peñarol Vs. Sansinena

Olimpo Vs. Juv. Unida

Dep. Madryn Vs. Camioneros

Sol De Mayo Vs. Huracán LH

Tabla de posiciones – Zona A

Equipos Puntos

Cipolletti 16

Deportivo Madryn 15

Villa Mitre 10

Huracán Las Heras 10

Juventud Unida San Luis 10

Sol de Mayo (Viedma) 10

Sportivo Desamparados 9

Independiente Chivilcoy 9

Ferro Carril Oeste (LP) 8

Ciudad de Bolívar 7

Sansinena 7

Olimpo 7

Peñarol (Chimbas) 6

Atlético Camioneros 4

Circulo Deportivo 3

Estudiantes de San Luis 1