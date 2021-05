The Wild: La leyenda del Rock – Parte 17

Abril 1971: El show no debe continuar

A partir de aquí, ya no cabían dudas ni comparaciones: eran THE WILD y el resto.

Frank despertó en un calabozo de la Torrance Police Department, un edificio de LAPD (Los Angeles Police Department) *, no recordaba nada de lo sucedido, pero tenía la suficiente lucidez como para escribir, durante aquella noche que estuvo detenido, el “Manifiesto Antiestatal y Para-anarquista de los Estados Unidos de la Flor Lunar”, en el cual proclamaba la abolición de la policía y todos los organismos de control estatales, y la separación del estado de California del resto del país, para formar una nueva nación, libre y soberana, llamada, tal como él mismo proclamaba, “Los Estados Unidos de la Flor Lunar”. Al darse a conocer dicho manifiesto, fue tomado a la broma por la mayoría de los medios de comunicación, que consideraban que era algo escrito por un loco pasado de LSD. Eso era cierto, pero estos medios no tuvieron en cuenta el alcance de la palabra de Frank, ya que muchos se lo tomaron al pie de la letra y en poco tiempo llegó a fundarse la “Brotherhood Moonflower” (Cofradía de la Flor Lunar) que llegó a tener cientos de miles de adeptos y varios establecimientos en California, Nevada, Arizona y Utah, entre otros.

Haciendo un paréntesis al hecho que lanzó a la fama a Frank y al grupo, diremos que esta enfermiza relación de Frank con el dinero, no era así en el caso de Smog, que era todo lo contrario al cantante.

Los dos amigos eran, en ciertos aspectos, el ángel y el diablo, Smog, tras su apariencia loca, tras sus atuendos satánicos en el escenario, se mostraba siempre mucho más humano, más enamoradizo, más sencillo, más solidario y, por sobre todas las cosas, era una persona con códigos indestructibles.

En los tiempos que se cuentan en este capítulo Smog se había relacionado con un chica texana, Loreley Smith, a quien encontró casi perdida en Los Ángeles, a la salida del teatro. La llevó a cenar aquella noche, y luego fue un flechazo absoluto. Cupido había herido de muerte a Smog. Al otro día, cuando Frank salía del departamento de policía, Smog fue a esperarlo junto a Loreley.

Frank percibió al instante que para Smog ella era mucho más que una simple fanática. Lo que para Frank era sólo un momento pasajero y olvidable, para Smog era mucho más que eso: era un ser humano memorable.

A partir de ese momento, Frank se encargó sistemáticamente de destruir el idilio, tratando siempre de provocar la ruptura de la pareja. Frank tenía sus propios y únicos conceptos acerca de la amistad y el amor, y se erigía él mismo como árbitro que podía decidir sobre las emociones de los demás. Entre tantos éxitos, esa actitud le provocó grandes fracasos.

• Los mejores teatros de los setenta estaban en Los Ángeles, hubo un gran movimiento cultural y contracultural que motivó la instalación de muchos edificios con fines culturales (The Pop Culture In The West Coast, Wolfgang Von Hasseman, 1992, Time Editorial)

• LAPD, fue, en su momento, uno de los departamentos policiales más conservadores de EE UU, en contrapartida con la revolución sexual, de género y de libertad que florecía en esos lugares (A Study about The Police Repression in America, Sri Salamanca, 2007, Ambers Papers)

Continuará…

Por Carlos Alberto Nacher

