Postergaron las PASO para el 12 de septiembre y las generales serán el 14 de noviembre

Después de meses de negociaciones que se vieron frenadas y que causaron fuertes encontronazos, el oficialismo y la oposición destrabaron en una reunión organizada ayer a último momento un acuerdo para modificar la fecha de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Después del impasse de los últimos días por las diferencias sobre la cláusula “cerrojo” que exigía Juntos por el Cambio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el Ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro se encontraron de modo virtual con los jefes de bancada de todos los bloques, y se comprometieron a incluir garantías de que las elecciones sólo se postergarán por única vez, con argumentos sanitarios, y no se suspenderán.

Fuentes del oficialismo y la oposición confirmaron el acuerdo que se logró en el encuentro, que empezó a las 17.30 y terminó pasadas las 19. Massa y De Pedro estuvieron en la Casa Rosada, juntos, de manera presencial, y se conectaron por videoconferencia con los diputados. Se definió que las PASO se realicen el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. El cierre de listas y el comienzo de la campaña también se postergarán 45 días.

En la reunión, el Gobierno accedió a incluir, en el artículo 6 del borrador -al que tuvo acceso este medio- la siguiente leyenda: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

Fuentes del massismo aseguraron que el proyecto será tratado en plenario de comisiones el miércoles próximo. Mientras tanto, informaron desde el Ministerio del Interior, el cronograma electoral se mantiene vigente. El lunes se publicará el decreto de llamado a las elecciones, que será modificado cuando se apruebe el proyecto de ley que se consensuó hoy.

Después del encuentro, el diputado radical Mario Negri dijo a través de un comunicado: “En la Argentina no habrá suspensión de elecciones. Hemos convenido una prórroga del cronograma electoral de 30 días. En Argentina se votará como en todo el mundo”, expresó el referente cordobés de Juntos por el Cambio, quien protagonizó la última tanda de conversaciones con el oficialismo.

En la Casa Rosada, un alto funcionario que participó del encuentro destacó, en diálogo con periodistas, el “diálogo con la oposición” y remarcó que “la ley garantiza la postergación”. Mientras tanto, un legislador del oficialismo aseguró en que en el proyecto no se incluirán cláusulas “sanitarias” para activar medidas extraordinarias posteriores en caso de un empeoramiento grave de la pandemia, como pedían algunos diputados que responden a gobernadores que están a favor de la suspensión.

El encuentro, virtual, entre Massa, De Pedro y los diputados del oficialismo y la oposición se gestó ayer en pocas horas y se conoció de modo sorpresivo. Hasta última hora del jueves no estaba confirmado el esperado diálogo oficial, que finalmente ocurrió en la tarde del viernes.

El principio de acuerdo que se había alcanzado hace diez días estaba trabado desde la semana pasada por la reticencia del Gobierno a incluir en el borrador del Ejecutivo la garantía exigida desde el Pro, la UCR y la Coalición Cívica de que no habría nuevas modificaciones a posteriori. El interbloque Juntos por el Cambio había consensuado que las elecciones se prorroguen por un mes, pero estaba en contra de que se suspendan o se celebren en forma simultánea con las generales, como querían los gobernadores oficialistas y opositores y el Frente Renovador. También La Cámpora resistía esa posibilidad, atenta a la necesidad de las internas para ordenar la fuerza. Su principal referente, el diputado Máximo Kirchner, estaba presente en el encuentro de esta tarde, conectado de modo virtual.