Peritos afirman que incendio de La Hoya fue intencional, pero los fiscales no hallaron responsables

La Fiscalía de Esquel resolvió archivar las actuaciones relacionadas con la investigación del incendio a la Confitería La Piedra en el Centro de Esquí La Hora. El siniestro se produjo el 23 de julio de 2018, alrededor de las 7:30 hs. y ocasionó la destrucción total de ese inmueble. Los peritos ratificaron que el siniestro fue intencional, pero los fiscales no pudieron encontrar a los culpables, ni siquiera sospechosos.

El informe de archivo indica que la última persona que pasó por la confitería previo al incendio fue un maquinista entre las 7:20 y 7:30 de la mañana. Este dijo que ”como la noche estaba serena y la máquina de frente tiene buena iluminación me doy cuenta si alguien caminó o transitó por el lugar, hasta huellas de liebres me doy cuenta si hay, pero esa noche no vi nada, tampoco vi luces de linterna ni nada que me llamara la atención”, en reiteradas oportunidades manifestó que no vio nada que le llamara la atención, ni personas, ni luces, ni vehículos.

Por otro lado, las primeras personas que advirtieron el fuego se encontraban subiendo por la aerosilla 1 para comenzar la jornada laboral, cuando pasaban entre la torre 6 y 7 vieron un resplandor proveniente de la confitería. Hay imágenes capturadas en el teléfono celular de uno de ellos, aportadas a la investigación. La tercera persona en llegar fue el entonces jefe de pista, al llegar descargó dos matafuegos pero para ese entonces el fuego ya estaba fuera de control. Razón por la cual, los maquinistas se abocaron a realizar una contención de nieve para cubrir el zeppelín de gas así como también proteger el cable de la silla cuádruple.

“Al día siguiente del incendio, fue al lugar el perito de incendio Sub Comisario Guillermo José Konig, quien luego de entrevistar a los empleados que estuvieron momentos previos y posteriores al incendio, realizó la correspondiente pericia, en la cual se tomaron muestras del piso cerca del fogón donde los tres testigos, manifestaron que se había originado el fuego. En la mencionada pericia, el sub comisario Konig, indica manchas de derrames de líquido acelerante. En forma posterior, el 1 de agosto de 2018, la Policía Científica de Esquel realizó un hisopado sobre los lugares donde se encontraban los rastros de acelerante, más precisamente del sector lindante al fogón, que es el lugar donde se originó el incendio. El estudio toxicológico de las muestras recolectadas, en los lugares donde el perito indicó que se veían manchas de acelerantes, del piso de la confitería la piedra, se realizó en el Laboratorio de Investigación Forense del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el 24 de Agosto de 2018. En dicho examen se detectó en dos muestras, compatibilidad con hidrocarburos, más, precisamente gas oil. Por otro lado, y a efectos de reforzar la línea de investigación, el 10 de diciembre de 2018 se realizó otra pericia a cargo de la Policía Federal Argentina. En la misma también se encontraron restos de hidrocarburos compatibles con gas oil”, indica un parte de la fiscalía al argumentar el pase a archivo.

Por otra parte, se solicitó el reporte de las antenas de telefonía celular para saber si alguna persona momentos previos al incendio realizó alguna llamada telefónica desde el CAM La Hoya. Del reporte no surgieron elementos de interés que puedan indicar la presencia de alguna persona distinta de las que se encontraban en el cerro.

“El informe concluye en que existen dos pericias que indican que la presencia de acelerante en el sector donde se inició el fuego. Sin embargo, de todas las entrevistas que se realizaron en el marco del presente Legajo no ha surgido ningún indicio, siquiera lejano, que permita individualizar a persona alguna. Resulta de suma importancia lo manifestado por la última persona que paso por la confitería antes de que se prenda fuego y lo manifestado por las primeras dos que advirtieron el incendio. Mauricio Cea, pasó por la confitería entre 7:20 y 7:30 de la mañana del 23 de Julio de 2018. En Ese momento no vio nada y manifestó que cualquier huella se hubiera visto, por otro lado cuando llegó al estacionamiento no vio ningún vehículo excepto el del sereno y el de Cabrera cuando bajaba”, añade el parte.

“Es decir de acuerdo a lo dictaminado por el perito König, aproximadamente a las 7:30 del 23 de Julio de 2018 intrusos ingresaron a la confitería y generaron el foco inicial de incendio. Conforme este escenario, quien provocó el incendio de la Confitería de la Hoya fue una persona o grupo de personas, que entre las 7:30 y las 8:10 subieron por el arroyo, a oscuras, sin linternas, sin dejar huellas y sin ser vistos por nadie. Rompieron los vidrios entraron a la confitería, vertieron gas oil frente al fogón, lo encendieron y bajaron por el arroyo antes de las 8:10, de la misma forma que subieron, es decir, a oscuras, sin linternas, sin dejar huellas y sin ser vistos. O bien subir por la montaña a oscuras sin ser vistos. Conforme las pruebas realizadas en el presente legajo no hay elemento alguno que permita sostener la hipótesis antes mencionada, ya que en los momentos previos y posteriores al hecho no se vio ninguna persona ajena al CAM La Hoya, ninguna huella, ningún auto extraño y ni siquiera ninguna llamada telefónica distinta de los llamados efectuados por los empleados del cerro una vez detectado el incendio”, interpretan el MPF.

“Frente a este cuadro, considero que no existen elementos suficientes como para formular una imputación en los términos del art. 274 del C.P.P., por lo que dispongo el archivo de las presentes actuaciones, temperamento provisorio que permitirá que se reabra la investigación en caso de adjuntarse nuevos elementos que así lo ameriten (art. 271 del C.P.P.)”, determinaron la fiscal María Bottini y el funcionario Martin Robertson.