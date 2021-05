Ongarato, sobre la ocupación: «Esto va camino hacia una anarquía»

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió a la continuidad de la toma de espacios municipales, criticando que «estamos volviendo al siglo pasado» y planteó que «algo tienen que hacer los legisladores porque las leyes han cambiado y este tipo de cuestiones no configuran un delito si la gente no le pega a alguien o no rompe algo».

«Una sociedad no puede funcionar así»

En diálogo con AzM Radio,sostuvo que «veo que hoy la situación está tomando una escalada de tensión social y de hechos violentos, como la toma del edificio municipal y los cortes de ruta» y remarcó que «cuando la situación se pone tan tensa, hay que pararla; el proceso que estamos viviendo en la provincia ya lo viví en Chubut en 2002-2003; y no es lo que quiero para mi provincia; una sociedad no puede funcionar así».

«Deben poner las cosas en orden»

«La movilización del ‘No a la mina’ terminó siendo copada por unas 20 personas que no tienen nada que ver con ello», apuntó Ongarato, advirtiendo que «nosotros no nos dimos cuenta que en 2006 todas estas cuestiones dejaron de configurarse como delito, según nos explicaron nuestros abogados; es decir que, si no rompieron algo o no le pegaron a nadie no es delito, por lo que las leyes han cambiado y lo que tienen que hacer los legisladores es poner las cosas en orden; y es nuestra obligación cada 4 años votar a gente que haga que todo funcione ordenadamente»

«Va camino hacia una anarquía»

Por otro lado, el Jefe Comunal fue contundente al puntualizaron que «esto es algo básico que se aprende en la escuela: el derecho de uno termina donde comienza el de los demás» y advirtió que «esto va camino hacia una anarquía o hacia un Estado como el venezolano y cubano; la gente parece como anestesiada ante estos hechos».