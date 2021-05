Imputan por mala praxis a médico del Hospital de Corcovado

Formalizan investigación por una intervención médica en el Hospital Rural de Corcovado, producida en abril de 2020. La defensora particular pidió la nulidad de la autopsia, con la oposición fundada de la Fiscalía, el planteo fue rechazado por el juez.

El 18 de abril de 2020 a las 22 hs, Cristian Thorp, de 44 años ingresó a la guardia del Hospital Rural de la localidad de Corcovado, trasladado por su madre y su hermano. Tenía una dolencia en el pecho. Permaneció en la guardia aproximadamente una hora y fue internado a la medianoche.

Los fiscales señalan que “previamente lo atendió el imputado, que se encontraba prestando servicios como médico de guardia. Él fue quien dispuso su atención, medicación y posterior internación. Con el transcurso de las horas, durante toda la noche y hasta el día siguiente, a las 10 hs. la víctima continuaba con dolor en el pecho”.

“El imputado quien continuaba a cargo de su atención médica, no se la proporcionó de manera adecuada, ya que recibió un paciente en estado de shock (hipotensión, taquicardia, baja saturación de oxígeno), no habiendo diagnosticado, ni tratado su causa, ni lo derivó a un centro de mayor complejidad oportunamente; tampoco realizó una anamnesis correcta, de acuerdo a los antecedentes del paciente y las prácticas que dispuso agravaron el cuadro”, describe la acusación.

La imputación fiscal continúa diciendo que “procediendo así, actuando con impericia y obrando deficientemente en su profesión, a causar el fallecimiento de Cristian Thorp, a las 12:00 horas aproximadamente, por un mecanismo probable de muerte de trombo embolismo pulmonar agudo”.

La defensora particular Alfonsina Martínez, plateó la nulidad de la autopsia y del informe médico forense, por no haber sido notificado el imputado de su realización. Bottini se opuso indicando que se cumplió con los requisitos procesales de notificar a la defensa. El juez José Luis Ennis, rechazó el planteo de la Defensa, compartiendo los argumentos de la Fiscalía y declaró abierta la investigación.