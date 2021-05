Futaleufú: Productores buscan subsistir ante el aumento de insumos en dólares

El médico veterinario en el campo anexo del INTA en el área de Producción Animal, Juan Pablo Martínez Stanziola, se refirió a la situación que atraviesa la producción bovina en el departamento Futaleufú.

En diálogo con AzM Radio, precisó que allí «hay 511 productores, los cuales están divididos en agricultura familiar, productores de cría, recría y de terminación; están todos anotados en el SENASA y tienen los papeles para poder comercializar».

La tecnología redujo costos

Asimismo, Martínez Stanziola especificó que «Futaleufú es el mayor departamento que tiene vacas madre, aproximadamente unas 24.000; somos una cuenca de cría bastante importante en la Patagonia, y el promedio es de 100 vacas madre por productor», sumando a ello que «casi todos nuestros insumos son externos y al aumentar tanto, cayó la cantidad de productores y quedaron algunos; siguen habiendo bastantes y hace unos años llegó la tecnología de las silobolsas, donde las dietas se abarataron mucho, y hoy tenemos varios productores que hacen recrías y terminación; algunos trabajan con ciclo completo y otros compran los terneros en mayo-abril, y se quedan acá».

Poco impacto local por el paro del campo

Consultado sobre la incidencia local en la suspensión de exportaciones de carne, el profesional explicó que «toda la provincia produce el 70% de lo que consumimos en materia de carne vacuna, nosotros trabajamos con animales livianos, no de exportación; lo que sí puede haber afectado puntualmente es a algunas estancias grandes que tienen buena cantidad de vacas y toros que se venden para exportación y van al mercado de Liniers», aunque remarcó que «porcentualmente son algunas estancias, el resto de las vacas queda acá en la zona, por lo que acá no tuvo ninguna incidencia prácticamente».

Comercio local

«Ese 30% que falta producir es el que en el supermercado de la zona se comercializa como ‘carne sin hueso’. Hay que recordar que nosotros somos libres de aftosa; ahora, algunos novillos pueden ingresar con hueso a la Patagonia pero son los menos», apuntó Martínez Stanziola y planteó que «si hablamos de terminación y recría, me parece que el Valle tiene que hacer recría y ser lo más eficiente con los insumos que tenemos».

En tal contexto, manifestó que «el novillo de terminación, hoy, está $193 (por kilo), que es lo que recibe el productor más el IVA por el animal ‘terminado’, es decir el gordo de faena; por ejemplo, para un novillo vivo que pesa 380 kilos hay que multiplicar esa cifra por 193».

«Para un novillo de 400 kilos, no hablamos de cuatrocientos kilos de carne; el animal rinde menos, entre el 50 y el 55% porque el restante es cuero, cabeza, vísceras, no todo carne», señaló.