Chubut: Diputados debaten rechazo a la Iniciativa Popular

Legisladores chubutenses se encuentran debatiendo el tratamiento del rechazo al proyecto de Iniciativa Popular, presentado en noviembre pasado y cuyo plazo de vencimiento se encontraba establecido para fines de este mes.

En el uso de la palabra, el diputado Carlos Gómez planteó, en el marco de la iniciativa que reunió unas 30.000 firmas, es decir un 10% del electorado provincial, que «no podemos avalar, con el silencio cómplice, el cierre de puestos de trabajo y mucho menos atentar contra el derecho histórico que tienen todos nuestros hermanos de la meseta chubutense».

Por su parte, Leyla Lloyd Jones expuso que «creo que el proyecto no fue trabajado como corresponde, el miércoles fue el primer día en que abrieron la tapa del expediente, los vecinos merecen ser escuchados como ocurrió con otros proyectos cuando se hizo tanto ‘show'» y pidió «que se ponga a a consideración la moción que presenté para que este dictamen vuelva a comisión».

Asimismo, la diputada Rossana Artero sostuvo que «es llamativo el apego a las leyes y la Constitución, ya que este no es un gobierno que cumpla ninguna de ellas; lo que se pretende con este tratamiento es lograr el rechazo a la Iniciativa Popular y avanzar con el tratamiento de la Ley de Zonificación» y fundamentó que «a mi criterio, no es una real y verdadera preocupación institucional el tratamiento de la Iniciativa, sino más bien un claro sentido de oportunidad; la palabra de los políticos está devaluada, y en lo personal no avalo la violencia pero sí escucho a muchos ‘antimineros’, son un grupo activo muy representativo de la sociedad en su conjunto».

Continúa el debate legislativo en el que se define el tratamiento de la Iniciativa Popular.

(NOTA EN DESARROLLO)