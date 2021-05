Chubut: Crece la curva de contagios Covid y piden extremar medidas de cuidado

El Ministerio de Salud de Chubut reportó este domingo 201 casos positivos de Covid-19 y 4 fallecimientos. En la última semana epidemiológica se observa un incremento significativo de casos diagnosticados. “La velocidad de ascenso de la curva es muy rápida, con aumento de internaciones tanto en UTI, como en clínica médica, lo que implica mayor estrés del sistema sanitario”, advirtió el ministro de Salud Fabián Puratich.

El Área programática Sur continúa siendo la que tiene mayor cantidad de casos diagnosticados, y en este sentido se resalta que en el conglomerado Comodoro-Rada Tilly es donde se realizan más testeos con 2 puestos fijos con horario extendido y también itinerante, lo cual tiene como objetivo el rápido aislamiento y cortar cadenas de contagio.

Las Áreas Programáticas Trelew y Norte, también exhiben aumento de contagios, con ocupación de camas críticas. Situación similar se observa en el Área Programática Esquel, con un sistema sanitario con un altísimo nivel de ocupación y muy prolongado en el tiempo.

Cumplir las medidas

El ministro Puratich sostiene que es necesario llevar tranquilidad a la población en cuanto al esquema de vacunación, al tiempo que insiste en la importancia de cumplir con las medidas de cuidado. “Las leyes no se deben interpretar, se deben cumplir”, expresó el Ministro de Salud, al remarcar que “tenemos que ser más maduros en todo sentido, social, cultural y político para lograr mejores objetivos. Las cosas que se suspenden, se suspenden, no se le busca la vuelta para incumplirlas. Si entendemos eso todo va a ser más fácil y fluido. Ninguna resolución o disposición de ningún nivel, está por sobre un Decreto, por lo tanto cumplamos lo estipulado y seguramente nos va a ir mejor. Si se puede se puede y si no, no se puede y no discutamos, ni interpretemos más”, expresó este domingo con tono de preocupación por el incumplimiento de las medidas que se adoptan y los reclamos por la suspensión de actividades.

Reporte epidemiológico

Este domingo se reportaron 201 casos positivos de Covid-19 en Chubut, 60 en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, 17 en Sarmiento, 13 en Río Senguer, 2 en Facundo, 16 en Trelew, 8 en Rawson, 2 en Camarones, 2 en Gaiman, 3 en Dolavon, 63 en Puerto Madryn (39 corresponden al sábado), 3 en Esquel, 3 en Epuyen, 3 en Lago Puelo, 1 en El Maitén, 1 en Cholila, 1 en Cushamen, 2 en Colán Conhue y 1 en Gobernador Costa.

En el reporte epidemiológico se informaron cuatro fallecimientos, dos fallecidos de Comodoro Rivadavia, mujeres, una de 34 años, con comorbilidades y una de 62 años, sin comorbilidades, dos fallecidos de Puerto Madryn , un varón de 52 años, con comorbilidades y una mujer de 54 años, con comorbilidades registrada como fallecida el día anterior.