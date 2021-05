Agustina Todoroff comparte su presente en la Selección Argentina de Waterpolo

La deportista comodorense, Agustina Todoroff, es hoy en día, integrante de la Selección Argentina de Waterpolo. La joven, compartía su presente, que hoy en día pasó de ser la natación a esta disciplina en equipo que le permite integrar el combinado nacional.

Inicios de natación, presente de waterpolo

La comodorense Agustina Todoroff, que integra la Selección Argentina de waterpolo, hizo un repaso de su carrera deportiva, desde sus inicios en la natación hasta el presente en Rosario, donde divide su tiempo entre el deporte y su profesión.

La deportista integra la selección nacional de la disciplina y juega para el Sportsmen Unidos de Rosario, es una de las deportistas seleccionadas para ser beneficiaria de una de las 56 becas anuales que dispuso Chubut Deportes para este 2021.

Todoroff, a sus 25 años, viene de conseguir la medalla de bronce en el campeonato Sudamericano de waterpolo contó que sus inicios se dieron en la natación: “desde muy chica, gracias a mi mamá y mi papá que nadaban. Empecé en el jardín y seguí en la escuelita del Club Huergo hasta llegar al equipo Municipal, ya en alto rendimiento. Me dediqué a la natación hasta terminar la secundaria. Participé en torneos provinciales, patagónicos y nacionales”.

En esos primeros años contó que también tuvo participación en seleccionados provinciales y con actuaciones destacadas: “Entre 2009 y 2013 representé a Chubut en Juegos EPADE y de la Araucanía. A nivel provincial en natación siempre estaba en el podio. Con la selección de Chubut también me iba muy bien. La última Araucanía que participé fue en 2013, en Río Gallegos, donde obtuve varias medallas doradas. Fue uno de mis mejores torneos, de modo que me retiré feliz de la natación”.

Luego contó cómo se fue metiendo el mundo del polo acuático: “Fue en últimos dos años de secundaria (2012/2013), gracias a mi papá, que junto a un grupo de amigos de natación trajeron el deporte de nuevo a Comodoro. Esos dos años practicaba ambos deportes, la natación siempre como prioridad en alto rendimiento y también waterpolo el cual estaba aprendiendo”.

Ya en 2012, a través de su hermano, que ya estaba estudiando y jugando en Rosario “me hace de intermediario para jugar la Liga Nacional para el club Universitario de Rosario. Yo estaba en mi último año de secundaria en Comodoro y con mucho esfuerzo de mis padres viajaba casi todos los meses a jugar. Cuando terminé la escuela a fines de 2013, di por finalizada mi etapa de nadadora y me vine a vivir a Rosario, con el objetivo de estudiar y jugar al waterpolo. A partir del 2014 ya me dediqué de lleno al estudio y al waterpolo, me cambié al club Sportsmen Unidos de Rosario (con el cual es campeona invicta desde ese año), ya que el nivel era mayor y estaban todas mis compañeras de la selección”.

Camino se Selección

Agustina participó por primera vez junto al seleccionado argentino en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos, realizado en Valparaíso, Chile, en el año 2013, donde obtuvo su primera medalla de bronce.

De su llegada al equipo nacional contó: “En 2012, en mis primeras participaciones de la Liga Nacional, me ficharon los entrenadores de la selección juvenil femenina y enseguida me citaron. Desde entonces fui seleccionada para ser parte del equipo, con el que estuve en varios sudamericanos de Deportes Acuáticos. Luego ya me tocó integrar la Selección mayor”.

Vida profesional

Agustina Todoroff, además del deporte, puede dedicarse a la carrera que estudió: “desde mi llegada a Rosario me dediqué de lleno al deporte y también al estudio. En 2018 me recibí de Licenciada en Kinesiología y Fisiatría y en la actualidad ejerzo mi profesión como kinesióloga en una clínica acá”.

A la vez, indicó que en la actualidad continua entrenando y jugando en Sportsmen Unidos de Rosario y la Selección Argentina: “Con el tema de la pandemia, el año pasado y lo que va de este 2021 no hubo torneos a nivel nacional, pero con la Selección jugamos en marzo el Sudamericano (se hace año por medio y fue suspendido en 2020) y conseguimos el tercer puesto”.

Respecto a lo que se viene con el equipo nacional indicó que “Ahora tenemos la Copa Uana, que será en Canadá en diciembre de este 2021, si la pandemia lo permite y si podemos viajar”, en tanto año que para el 2022 “tendremos un nuevo Sudamericano de Deportes Acuáticos, que será clasificatorio para los Panamericanos”.