Va a juicio por asesinar a su pareja de 86 puñaladas

Por el femicidio de Yanina Montes Castro acontecido el pasado 29 de agosto de 2020, que tiene como único imputado a Luis Eduardo Gómez, se concretó la audiencia preliminar de la causa. La fiscal expuso la acusación pública del caso y solicitó el mantenimiento de la medida de coerción que pesa sobre el imputado. Por su parte la defensa planteó su arresto domiciliario. Finalmente la jueza penal resolvió admitir la acusación, elevar la causa a juicio oral y público; y asimismo mantener la prisión preventiva del imputado por dos meses.

Presidió el acto Raquel Tassello, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Verona Dagotto, fiscal general y Ailen Pícolo, funcionaria de fiscalía. Olga Figueroa actuó como abogada apoderada de la familia de la víctima, éstos presentes por videoconferencia; y la defensa del imputado fue ejercida por Sergio Romero abogado particular del mismo.

El hecho investigado comienza con una relación de pareja mantenida entre la víctima y el imputado Gómez, relación signada por agresiones físicas y psicológicas de éste hacia ella. El 29 de agosto de 2020, pasadas las 3.30 hs. aproximadamente, se encontraban ambos dentro del departamento del inquilinato de la calle Diaguitas, del barrio Fuchs, momento en que Gómez toma un arma blanca y con claras intenciones de darle muerte asesta 86 puñaladas a Montes Castro, causando con su accionar el deceso de ésta por múltiples heridas con arma blanca, causándole un dolor y sufrimiento innecesario para lograr su muerte. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el vínculo, cometido con ensañamiento y perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio)” en calidad de “autor” para Gómez. El tribunal competente es colegiado y la expectativa de pena es de prisión perpetua.

La querella por su arte adhiere al hecho relatado por la fiscal, con la misma calificación jurídica, es decir como “homicidio agravado por el vínculo, cometido con ensañamiento y perpetrado por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género (femicidio)” en calidad de “autor” para Gómez y subsidiariamente como “homicidio simple”.

La defensa no plantea objeción a la acusación y adhiere a los hechos relatados.

Luego se pasó al ofrecimiento de prueba testimonial y documental por las partes del hecho.

Medida de coerción

Seguidamente la fiscal solicitó se prorrogue la prisión preventiva que cumple el imputado, Gómez, por el término de tres meses, en tanto que existen elementos de convicción para tener al imputado como probable autor del hecho y la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. La querella adhirió al pedido de mantener la prisión preventiva de Gómez por tres meses, o hasta el debate lo que ocurra primero.

El defensor se refirió al principio de inocencia en la etapa de investigación, no se debe perder de vista, la posibilidad que sea autor será debatida en juicio. Mantenerlo privado de libertad sería un adelanto de pena. Gómez es de Comodoro tiene arraigo y no tiene antecedentes penales, argumentó el defensor. Solicitando por ello su arresto domiciliario, y que de esta manera se podrían neutralizar los peligros procesales, concluyó el defensor. Subsidiariamente que se prorrogue su prisión preventiva pero solo por dos meses.

Finalmente la jueza natural resolvió en base a la gravedad del hecho, es un hecho gravísimo. El proceso ha avanzado y la causa pasa a juicio. Hay elementos para considerar a Gómez como probable autor de ese homicidio, aseguró la jueza. A los efectos de asegurar la presencia del imputado en el debate, hay probabilidad de fuga, por la gravedad de la pena, en un delito donde hubo violencia de género y donde hay testigos mujeres el imputado puede incidir sobre ellas. Manteniendo la prisión preventiva de Gómez por dos meses ya que a la fecha no han cambiado las condiciones por las cuales se le dictó la medida de coerción.