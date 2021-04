Un hombre se arrojó contra el parabrisas de un remis en el barrio Alta Tensión

Un hombre se tiró encima de un remis con la intención de quitarse la vida en el barrio Alta Tensión. El curioso hecho tuvo lugar a las 2.30 de la madrugada sobre la calle El Maitén, cuando el trabajador del volante fue sorprendido por este hombre que se tiró encima de su auto: «Me encontraba circulando en el remis por calle Maiten cuando esté masculino se arroja contra el parabrisas del vehículo y manifiesta deseos de no vivir y yo lo retengo porque me rompió el parabrisas», dijo el remisero.

Al lugar llegó personal policial, quien imputó al hombre por el delito de daños, al tiempo que contactaron al servicio de Salud Mental del hospital pero a esa hora no contaban con ningún psicólogo.