Otra destacada actuación de Blotta en el TN

Una nueva fecha del Campeonato del Turismo Nacional se dio durante el este último fin de semana, con la participación del piloto chubutense Renzo Blotta en la 2° Fecha del certamen que se disputó en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

El comodorense, tras superar un despiste y posteriormente la rotura de su motor, pudo recuperarse para la final y terminó sumando puntos importantes para estar dentro de los mejores cinco ubicados en la tabla.

Blotta cumplió en la 2° Fecha del Turismo Nacional

Durante el fin de semana en San Nicolás se desarrolló la 2° Fecha del Campeonato del Turismo Nacional, competencia que contó con la participación del piloto chubutense Renzo Blotta.

Tras posicionarse en la primera clasificación en el 6° puesto, las expectativas eran mayores en la segunda, pero se complicó la cuestión para el joven comodorense con la rotura del motor.

“Teníamos un gran motor para pelear lo más adelante posible pero en la segunda clasificación me fui afuera y después se rompió el motor. Eso nos complicó todo el fin de semana ya que tuvimos que cargar 25 kg por cambio de impulsor”, comentó Blotta.

Sin embargo, junto a su equipo, se trabajó contra reloj para poder llegar a la serie donde el equipo realizó un gran performance, lo cual destacó Renzo: “mi equipo hizo un gran trabajo cambiando el motor y arreglando el paragolpe y elementos que se rompieron”.

“Llegamos con lo justo y con los 25 kg de lastre, nos pudimos defender en la serie y sumar algunos puntos. Fuimos la serie más rápida lo que me permitió largar en el 10° lugar la final”, agregó.

Renzo, debió penalizar con kilos por el cambio de motor lo que llevó a trabajar en buscar la mejor estabilidad del auto: “tuvimos un gran auto para la final lo que me permitió hacer una buena carrera. Tuve algunos errores que me hicieron perder algunos puestos pero el balance es positivo ya que se nos había complicado el fin de semana y por suerte pudimos terminar y seguir bien arriba en el campeonato”.

“Esto recién empieza y vamos a seguir trabajando y aprendiendo en esta gran categoría”, aseguró con pleno optimismo.

Por último, Blotta, aprovechó la ocasión para brindar su agradecimiento a quienes lo acompañan, al decir que: “sabemos del momento difícil que se está viviendo pero hay muchas personas que confían en mí y me están apoyando. Gracias a mis sponsors estamos en una de la categoría más importante del país ellos hacen un gran esfuerzo para acompañarme, a mi viejo mi familia, a Mariano Ingolotti a todos mil gracias”.