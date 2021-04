Menna pide informes ante la paralización de la obra del aeropuerto de Esquel

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó en el Congreso un pedido de informes para conocer las razones por las cuales está paralizada la obra de ampliación del aeropuerto de Esquel, y para cuándo está prevista la reanudación y finalización de los trabajos.

En el proyecto de Resolución presentado con ese fin, el legislador argumentó que ya no están vigentes las restricciones que se habían impuesto para la realización de obras en el inicio de la pandemia del COVID-19 y que fue el motivo explicitado en su momento por Nación para la suspensión.

Al respecto recordó que en su momento el jefe de Gabinete “expuso que la suspensión obedecía a las medidas legales vinculadas a las restricciones dispuestas con motivo del COVID-19”.

“Sin embargo, desde hace varios meses que la región se encuentra en una fase que no impide la ejecución de obras, con lo cual no existe ningún motivo que impida que se retomen los trabajos”, enfatizó el legislador.

Ante ello solicitó que el jefe de Gabinete de Ministros disponga que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) dé precisiones sobre los siguientes tres puntos: “Motivos por los cuales la obra continúa suspendida habida cuenta que han cesado las restricciones que motivaron la suspensión al inicio de la cuarentena por el COVID-19; fecha en que se retomará la ejecución de la obra; y plazo previsto para la entrega de la obra terminada”.

Obra anhelada y necesaria

Al precisar los fundamentos del pedido de información, Menna indicó que la obra, licitada y comenzada en 2019, fue discontinuada en marzo de 2020.

“Se trata de una obra largamente anhelada por las comunidades de la Comarca Andina y de los Alerces, y es fruto de importantes gestiones llevadas adelante por la Municipalidad de Esquel en conjunto con el Concejo Deliberante, motivadas por las necesidades de desarrollo y crecimiento turístico y económico de la región”, explicitó Menna.

Recordó en este contexto que “el aeropuerto de Esquel fue una de las obras incluidas en un plan de modernización de las terminales aeroportuarias mediante el cual se procuró remodelar, ampliar y modernizar 19 de ellas en todo el país”.

Especificó que en el caso de las terminales ubicadas en Chubut “se ejecutó en 2016 la obra de remodelación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Trelew, y su plataforma”, en tanto que en 2019 “se concluyó la obra de modernización del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, lo que implicó un incremento notable de su superficie y una estructura completamente moderna. Asimismo, se renovó la pista de aterrizaje y la plataforma de operación de aeronaves”.

Menna dejó en claro que la obra del aeropuerto de Esquel fue adjudicada e iniciada su ejecución dentro de ese mismo plan.

La obra prevista

Según lo previsto, “la terminal, que actualmente cuenta con unos 700 m2 de superficie, pasará a tener una superficie cercana a los 4.200 m2, ampliando todos los espacios como el hall de check-in, las salas de preembarque y las salas de arribos, permitiendo la operación de dos vuelos simultáneos”. Además “el proyecto contempla la creación de dos nuevas áreas de acceso y nuevos sectores comerciales”, y “la instalación de manga para mejorar la operatoria y circulación del aeropuerto”.

De manera adicional, el estacionamiento “incrementará su capacidad de 60 cocheras a 211, contribuyendo a la solución de un reclamo histórico de los pasajeros y usuarios”, mientras que “la torre de control -repasó Menna- dispondrá de tecnología de vanguardia y espacios más amplios y funcionales para mayor comodidad de los propios trabajadores aeroportuarios”.

“Las mejoras propuestas permitirán agregar frecuencias debido a que mejorarán las condiciones requeridas por las empresas aéreas y, eventualmente, reducir el costo de las tarifas a Esquel, que son muy elevadas en comparación con otros destinos cercanos de la Patagonia como es el caso de San Carlos de Bariloche”, agregó a los fundamentos.

En ese contexto, Menna expresó que “entre los beneficios que conlleva la construcción de la terminal, cabe destacar también la generación de empleos directos e indirectos. La obra no solo es relevante para la mejora de la conectividad de la región con lo que implica para el desarrollo turístico, sino que aporta a la mejora sustancial en la calidad de vida, contribuyendo al crecimiento económico y desarrollo en general de la población de la región”.