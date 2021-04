Extienden prohibición de ingreso de turistas extranjeros hasta el 30 de abril

Tras el primer día de las nuevas medidas para combatir la segunda ola de coronavirus, el gobierno nacional pondrá en marcha más restricciones y extendió desde mañana la prohibición de ingreso al país de turistas extranjeros. Será hasta el 30 de abril.

“Todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo”, adelantaron desde el entorno del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Además, habrá nuevos requisitos para transportistas y tripulaciones. Para terrestres, los extranjeros deberán contar con una prueba de COVID negativa efectuada dentro de las 72 horas de ingreso al país, mientras que los nacionales deberán hacerse un testeo de antígenos en el mismo plazo.

Lo mismo sucederá con los argentinos que lleguen en buques. En este caso, los extranjeros deberán permanecer embarcados y no contarán con relevo en el país.

En cuanto a los arribos aéreos, los extranjeros deberán movilizarse bajo modalidad burbuja en el país y cumplir los protocolos sanitarios, mientras que los argentinos tendrán la obligación de realizarse testeos de antígenos como mínimo cada 15 días o menos.