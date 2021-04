Epuyén: Denuncian irregularidades en la distribución del «Plan Calor»

Una de las integrantes de la Asamblea de Vecinos de Epuyén, Claudia Sastre, se hizo eco de la denuncia por presuntas irregularidades en la implementación del Plan Calor en la zona.

En diálogo con AzM Radio y en relación a su propio caso , advirtió que figura en la lista de beneficiarios, pero que luego radicó una denuncia en la Oficina Anticorrupción porque jamás recibió ninguna ayuda de las partidas correspondientes a dicho plan, situación que también se habría repetido con varios vecinos.

“Nunca mandaron la mejor leña”

“Nos conocemos todos y todo es muy perseguido», sostuvo Sastre, agregando que “lo que está pasando es gravísimo, hay gente de mucha edad sin medios y los hacen ir 15 kilómetros a reclamar y después del segundo o tercer reclamo les mandaban un metro de leña; la mejor leña nunca la mandaron”.

“Al que pregunta lo persiguen”

Asimismo, la vecina de la localidad cordillerana hizo referencia a “la poca documentación que pudimos obtener del Concejo Deliberante de Epuyén y del director de Acción Social, que era el encargado en ese momento de administrar la información; pero la adjuntamos y la enviamos a la Oficina Anticorrupción para que investiguen, ya que hasta acá llegamos nosotros” y advirtió que “Epuyén es un pueblo chiquito y nos conocemos todos, entonces tenemos cierta confianza con la gente, mucha de la cual hace denuncias privadas ya que acá todo es muy perseguido y cuando alguien pregunta algo se convierte en ‘enemigo’ del Municipio”.

Vaya sorpresa

Asimismo, relató: “La gente nos decía ‘no nos llegó la leña y vemos los camiones salir’, lo que motivó que hiciéramos primeramente la presentación ante el Concejo, para que ellos mismos averigüen qué había pasado con las partidas, y al mismo tiempo lo trajeron al director de Acción Social para hablar con los vecinos, incluso él manifestó en el propio Concejo que no le llegaba la leña. Yo también soy una de las beneficiarias y pensé que me habrían sacado del listado, pero al verlo me percaté de que yo figuraba pero no recibí ni un palo de leña desde hacía dos años. Calculo que habrá sido por la militancia en la Asamblea de Vecinos o bien porque no pertenezco al círculo áurico del Intendente o del director de Acción Social”.