En Chubut también evalúan restringir la circulación nocturna

El Comité de Emergencia evaluó la situación epidemiológica de Chubut ante el incremento de casos de coronavirus y lo que se considera la segunda ola de la pandemia. El ministro de Salud, Fabián Puratich, admitió que evalúan restringir la circulación nocturna ante el relajamiento que se observa por parte de la ciudadanía. “Si no nos cuidamos y no entendemos que la pandemia está presente, la segunda ola nos va a impactar con más fuerza”, advirtió.

A nivel nacional, este martes se anunciarían medidas restrictivas, en principio, para CABA y provincia de Buenos Aires.

Cumplir las medidas vigentes

Tras la reunión del Comité de Emergencia, el ministro de salud, Fabián Puratich, expresó que «tuvimos un fin de semana largo complejo. El gobernador fue muy claro en la instrucción que nos dio, y es que tenemos que lograr que se cumplan las medidas vigentes y para ello necesitamos la colaboración de la población, a la que seguimos exhortando a que cumpla con todos los protocolos preventivos y sanitarios vigentes».

Además, el funcionario explicó que en el encuentro “se puntualizó en el control de las medidas, realizar un refuerzo y hacerlas cumplir, obviamente que no compliquen en lo económico, pero sí que sea un llamado de atención hacia la sociedad, de que si no nos cuidamos y no entendemos que la pandemia está presente, la segunda ola nos va a impactar con más fuerza que la primera”, y al mismo tiempo reiteró: “todos los chubutenses debemos cumplir con las medidas que existen y ser conscientes que si se incrementan los casos, deberemos tomar otras”.

“Estamos preocupados”

A su vez, el titular de la cartera sanitaria provincial recordó que “no sé pueden hacer reuniones con más de 10 personas, los eventos deportivos se llevan adelante sin asistencia de público; y es muy importante usar el tapaboca en todo momento”.

Al referirse al decreto que aún se encuentra vigente, Puratich aseguró que «primero hay que cumplir con las medidas que ya están vigentes, hay un decreto hasta el 12 de abril donde están prohibidas las reuniones sociales, culturales y deportivas con asistencia de más de 10 personas, eso hay que recordarlo y reforzarlo; la utilización de los protocolos en los restaurantes, confiterías, donde tiene que estar reducida la capacidad, garantizada la ventilación, lo cual está vigente y muchas veces no se cumple”.

“Hoy debemos prever y anticiparse a lo que puede pasar, y uno no puede dejar de mirar que esta enfermedad tiene la misma dinámica que la primera ola, que empezó en la provincia de Buenos Aires, CABA, AMBA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán, y la segunda ola pasa lo mismo con mayor cantidad de casos y sabiendo que la conectividad entre esos lugares es más fluida que en el comienzo que estaba todo cortado. La llegada de este virus a la Provincia va a ser más rápido, por eso estamos preocupados y hacemos un llamado a cumplir con los cuidados, con los protocolos y a respetar las normas vigentes”, remarcó el funcionario provincial.

Definen medidas para CABA y AMBA

A nivel nacional, hay una coincidencia entre el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los tres consideran que el aumento de casos de coronavirus de los últimos días los obliga a tomar medidas restrictivas. Ese punto en común surgió en la reunión que este lunes tuvieron en la Casa Rosada los tres jefes de Gabinete y los tres ministros de Salud. Pero el desacuerdo que persiste es sobre qué tipo de limitaciones y, sobre todo, en qué horarios aplicarlas.

Para avanzar en esta definición se volverán a reunir este martes, a las 14, en Balcarce 50. Más precisamente en el despacho del Jefe de Gabinete, donde se llevó a cabo el encuentro. Otra vez se sentarán alrededor de la mesa Santiago Cafiero, Carlos Bianco, Felipe Miguel, Carla Vizzotti, Nicolás Kreplak y Fernán Quirós. Para este martes todos tendrán que traer definidas las medidas que están dispuestos a tomar. Luego consensuarán cuáles son las restricciones que se van a aplicar y, posteriormente, las comunicarán.