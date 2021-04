El sábado inaugurarían el ingreso sur a Puerto Madryn

Este sábado 1° de mayo podría ser el día señalado para inaugurar un tramo del acceso sur a Puerto Madryn. Si bien no fue confirmado oficialmente, todo parece indicar que, a partir de este fin de semana, la ciudad del Golfo tendrá una traza de ida y otra de vuelta en la bajada desde la rotonda de la Ruta Nacional 3.

El intendente Gustavo Sastre dijo al respecto: «Hace un mes atrás tuvimos una reunión importante en Vialidad Nacional donde estaba previsto terminar, al menos, el tramo del acceso sur para el 1° de mayo. Seguramente la tormenta retrasó algunos días, pero es inminente la finalización desde la rotonda de la Ruta 3 hasta el puesto policial 203 con toda la cinta asfáltica terminada y señalizada también».

En cuanto a la fecha, el jefe comunal indicó que «si no es el 1° de mayo, no va a pasar más de una semana».

Por estas horas, el trabajo en el ingreso a la ciudad es prácticamente incesante para tratar de que, finalmente, sea este sábado la inauguración de ese tramo de asfalto en el ingreso a la ciudad.