El 40 por ciento de la lana no salió de Chubut por los bajos precios

La crisis del sector lanero que ya arrastraba se profundizó por el contexto de pandemia ante la retracción de los mercados internacionales. Productores de Chubut advierten que las empresas tienen stock de lana peinada y en los establecimientos quedó lana sin vender porque el precio no es rentable. Daniel Maza de Sierra Nevada reveló que “hay un 40 por ciento que todavía está en las laneras y los campos». Reclaman por la Ley Ovina y que la lana sea considerada ‘economía regional’ para quedar exentos de retenciones y aliviar la carga impositiva.

Sobrestock y sin vender

El productor rural de Sierra Nevada, Daniel Maza, dialogó con AZM radio respecto a la actualidad del sector lanera provincial e indicó que, de mantenerse este escenario, con pandemia de por medio, «afectará a las futuras zafras. Muchos embarques de las firmas exportadoras han quedado parados por el Coronavirus, el mercado cayó mucho, esto ha sido un golpe duro». Así las cosas, de la última zafra que finalizó a comienzos de este año, «las laneras tienen stock de lana peinada y en los campos quedó mucha lana porque el precio no le sirve para llegar a fin de año. Estamos hablando de un 40 por ciento que todavía está en las firmas laneras y los campos y si esto no cambia, este año ocurrirá algo similar».

Crisis de arrastre

«Hay una realidad que es que la actividad viene muy golpeada hace años, se han perdido muchas cabezas de ganado, muchos puestos de trabajo también, porque los costos de los pequeños y mediados productores no alcanzan ni para vivir en el campo al dueño. Entonces se ha volcado mucha gente a la ciudad, se han cerrado muchos campos, tenemos la problemática del clima que no podemos controlar, pero la falta de acompañamiento ayudó a esta realidad que es que estamos produciendo la mitad de lo que podríamos producir».

Esperando por la Ley Ovina

Actualmente, un productor rural medio tiene entre dos mil y cuatro mil cabezas de ganado ovino y reclama por la Ley Ovina o «alguna ayuda fiscal para poder tomar más empleados, comprar más hacienda y poner en producción esos campos. Sino va a ser muy difícil, ni siquiera se va a poder mantener los que están hoy en producción». La cuestión económica de los productores se hace cuesta arriba también porque «la venta se hace en dólar oficial y los insumos se compran a dólar blue, o sea que ahí estamos perdiendo, no hay forma de que den los números a fin de año»

Sin respuestas

Al consultarle si sería útil que la lana fuera reconocida como una economía regional, Maza confirmó que sí, ya que «tendríamos exentos de retenciones y algunos impuestos y la realidad es que, por el volumen que se exporta, no somos algo que modifique a nivel nacional, no somos granos, no somos la soja». El pedido lo realizaron, pero desde el Gobierno Nacional no han tenido respuesta.