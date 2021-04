Descubren una nueva especie de avispa que vive en Noruega

Un equipo de biólogos descubrió una nueva especie del género Chrysis, llamadas avispas esmeralda, que viven en Noruega. Son avispas bastante pequeñas, de apenas 1,2 centímetros de longitud y su color suele ser verde metálico o azul.

Todas las avispas de esta especie son parásitos externos solitarios, principalmente de larvas de abejas o avispas adultas. Sus larvas crecen rápidamente y se comen los huevos, alimento que el anfitrión ha dispuesto en el nido.

Los insectos se comunican entre sí a través de feromonas, en “lenguaje químico” y las especies muy relacionadas suelen tener “idiomas” completamente diferentes para evitar el cruce.

Nueva especie

Fue en Noruega precisamente cuando los biólogos descubrieron que dos avispas cuco casi idénticas pertenecían a especies distintas.

“Teníamos dos avispas cuco con diferencias microscópicas en apariencia y diferencias muy pequeñas en el ADN”, explicó Frode Ødegaard, investigador del Departamento de Historia Natural de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y coautor del trabajo que publica la revista Insect Systematics and Diversity.

La nueva especie, bautizada científicamente como Chrysis parabrevitarsis, vive en las dunas de la península de Lista en el municipio de Farsund, condado de Agder, Noruega.

“Incluso con los métodos avanzados de hoy en día, no es posible utilizar animales vivos para estudios como este, pero la recolección de muestras individuales, afortunadamente, no tiene ningún impacto en la población. Los insectos tienen un enorme potencial reproductivo”, aclara Ødegaard.