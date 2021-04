Crozzolo se entrena en Santa Fé

El ciclista madrynense Fabricio Crozzolo, se encuentra en la ciudad santafesina de Rafaela, donde está realizando su preparación de cara a sus próximos certámenes.

El joven de 17 años, último campeón Argentino de Ruta en modalidad contrarreloj, busca su mejor performance de cara a la cita nacional en Pista.

Alistándose para un nuevo Argentino

El joven ciclista de Puerto Madryn, Fabrizio Crozzolo se encuentra en un presente inmejorable, luego de haberse consagrado como campeón argentino juvenil en la modalidad contrarreloj en el Argentino de Ruta desarrollado en la provincia de San Luis a fines de febrero, ahora apunta al Campeonato en Pista.

Hoy en día, el jovencito se encuentra en Rafaela, Santa Fe, donde está realizando su preparación y puesta a punto: “estoy en Rafaela entrenando fuerte para afrontar el Argentino de Pista que se viene para mayo (del 20 al 23) en el velódromo de San Luis y que es mi próximo gran objetivo”.

A la vez, aseguró que “por poder entrenar con “Dani” Capella (experimentado entrenador rafaelino), que me está preparando para correr la modalidad de persecución individual”.

En cuanto a las expectativas para este nuevo reto, Crozzolo explicó que “estamos a menos de un mes y me estoy preparando a full. Así como me veía bien antes del Argentino de ruta, hoy te digo que me veo bien, y suelto para la pista. Veremos que puedo llevar para Chubut”.

Más adelante, explicando el radical cambio que representa pasar de correr en ruta a una pista, el portuario consideró que “me voy acostumbrando de a poco. La pista obviamente tiene otras técnicas y otras formas pero como dije, estoy entrenando con un especialista como lo es Capella, asique creo que me voy a adaptar bien”.