Coronavirus: Ongarato exigió una «estrategia sanitaria regional»

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, planteó la necesidad de llevar a cabo una «estrategia sanitaria regional» para disminuir los contagios en la localidad que hoy ocupa el segundo lugar, en términos provinciales, en cantidad de casos positivos de Covid-19.

En diálogo con AzM Radio, el Jefe Comunal de la ciudad cordillerana explicó que “por lo que nos dicen del Hospital, se está agudizando la situación; y nosotros vemos que, por más de que hagamos campañas y que esté la restricción nocturna, además de todo lo que se está haciendo desde los estados Municipal y Provincial, esto no alcanza porque la gente mantiene el cuidado en los lugares públicos y de trabajo, pero sí sabemos de reuniones que no se hacen en los restaurantes sino en los quinchos, chacras y sitios a los que la Municipalidad no puede acceder” y aseguró que “es ahí de donde vienen los contagios”.

Cierres y controles

Consultado sobre el presente epidemiológico de Esquel y sus alrededores, Ongarato mencionó que “hoy me reuniré con el ministro (de Seguridad, Federico) Massoni y lo cierto es que esto tiene que ser una estrategia regional”.

Sobre esto último, planteó que “de nada sirve que yo cierre todas las actividades y que en Trevelin esté todo abierto o viceversa ya que nos separan solo 20 kilómetros y que no se puede hacer en una localidad se puede hacer en la otra”.

Más presión sobre el sistema de Salud

“Esto último”, continuó el Intendente, “no sirve como estrategia sanitaria”, a la vez que recalcó que “tiene que haber una estrategia por región: si el Hospital de Esquel es el nosocomio cabecera de toda la región y acá se atienden enfermos de la misma, por lo que la estrategia sanitaria tiene que ser de toda la zona, de lo contrario no tendrá efecto”.

Por otra parte, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal emitieron un comunicado en el que pidieron celeridad y extremar los cuidados a la ciudadanía, con el objetivo de disminuir los contagios de Coronavirus en la zona: