Comodoro: Luque destacó que la obra pública actual emplea a 1.800 trabajadores

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, se refirió a la situación epidemiológica local como así también a las distintas obras que se llevan a cabo en la ciudad petrolera.

En diálogo con AzM Radio, detalló que «son muchas obras, cerca de 1.800 puestos de trabajo a consecuencia de las mismas; hemos intentado justamente bajar planes, que es el contexto que nos toca vivir a todos, y en ese sentido es fundamental que el trabajador de Comodoro tenga la posibilidad de sumarse a esta obra pública que estamos desarrollando, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos».

Mantener los espacios públicos

Al mismo tiempo, Luque detalló «obras de gas, cloacas y energía, y obviamente venimos mejorando mucho nuestros espacios públicos ya que Comodoro tiene muchas falencias en este sentido; hablamos de una ciudad que durante muchos años le dio la espalda al mar, que no jerarquizaba sus espacios para que la gente los pudiera utilizar, y hoy con mucha alegría veo que la población los cuida y ayuda a mantenerlos mejor» y destacó que «se nota que el comodorense empieza a disfrutar su ciudad».

«Trabajamos codo a codo»

Consultado sobre los puestos de empleo generados por las obras en desarrollo, que ascienden a casi 2 mil, el Intendente recalcó que «la UOCRA tiene una bolsa de trabajo permanente, donde hay mucha gente requiriendo empleo en el sindicato y en la Municipalidad también; las empresas constructoras hacen lo mismo, por eso trabajamos codo a codo con el gremio y el sector empresarial, generando un equipo que permita llevar adelante una agenda de trabajo».

Sin cambios en medidas sanitarias

En referencia a la situación epidemiológica, el Jefe Municipal sostuvo que «se tomaron medidas hace algunos días y las estamos cumpliendo; el Ministerio de Salud fue el que determinó una estrategia al respecto y nosotros podemos ir ajustando determinadas situaciones particulares, pero no podemos estar confundiendo a la gente todos los días sumándonos a discusiones que no están ocurriendo hoy día en la provincia de Chubut».

Incremento de casos

Asimismo, Luque planteó que «todos los días tenemos que trabajar para cuidarnos entre todos, intentar que las medidas se cumplan y que de esa manera el cuidado individual no genere una crisis colectiva como está ocurriendo en muchas jurisdicciones del mundo».

Consultado sobre un eventual retroceso de Fase en caso de que la curva de contagios continúe ascendiendo en la ciudad petrolera, remarcó que «hay que ir viendo el momento, no me voy a sumar a la discusión respecto de la situación a nivel nacional».

«Tenemos la experiencia del 2020»

Sobre la postura de algunos gremios que instan a suspender las clases por tal motivo, el Intendente puntualizó: «Llegado el momento habrá que tomar decisiones, tenemos la experiencia del año pasado. Claramente, el mundo está tomando decisiones cuando se complican determinadas situaciones, pero en este momento lo más importante es que no estamos en un escenario de extrema complejidad, pero sí de extrema alerta porque los casos siguen subiendo y tenemos que seguir instando a que el plan de vacunación, que viene muy bien en esta provincia y en Comodoro y Rada Tilly, siga generando que aún los hospitales no estén tan complicados como el año pasado».

En cuanto a la situación epidemiológica