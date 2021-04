Chubut Deportes no renovaría la beca a la atleta de Selección, María Diogo

Según trascendió en las últimas horas, Chubut Deportes no renovaría las becas de varios deportistas de la provincia, entre los que estaría la atleta madrynense María Ayelén Diogo. Con más de diez años en la Selección Argentina, Diogo ahora no contaría con el acompañamiento del ente deportivo provincial, y según se pudo saber no solo no recibiría dinero, sino tampoco se costearían gastos de viajes para competir.

“No cumple los requisitos”, habría sido el argumento de las autoridades, según trascendió, lo que habría provocado malestar entre deportistas de toda la provincia puesto que Diogo es una de las máximas exponentes del atletismo chubutense, y ya se rumorea que no sería la única que se quedaría sin apoyo.

Integrar la Selección, no es suficiente

Tamaña sorpresa causó el trascendido de que la atleta madrynense María Ayelén Diogo, no contaría con la renovación de su beca deportiva por parte de Chubut Deportes.

El ente deportivo provincial, consideraría que la portuaria integrante de la Selección Argentina de Atletismo desde hace más de diez años, “no cumple con los requisitos” solicitados para ser beneficiaria de un aporte.

Ese aporte, que rondaría los 15 mil pesos, ya no lo recibiría durante este 2021, María Ayelén Diogo, la atleta madrynense que este viernes representará a su ciudad como así también a la provincia en el Campeonato Nacional de Atletismo que organiza la CADA (Confederación Argentina de esta disciplina) en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Diogo, entre sus más importantes pergaminos, forma parte del equipo nacional desde hace más de una década, con cada año más títulos como así también presencia en citas de carácter internacional, como ser Sudamericanos y lo destacado en 2019, los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. En ese evento, integró el Relevo Femenino (Postas), logrando la 8° ubicación junto con sus compañeras.

Precisamente, este equipo de Relevo Argentino Femenino, está clasificado para competir en el Campeonato Sudamericano programado para el mes de mayo, a disputarse en nuestro país. Diogo, junto a sus colegas Noelia Martínez y a quienes se les sumarian Martina Escudero y Florencia Lamboglia, ya tienen su lugar en la cita continental.

Al no contar con el acompañamiento del ente deportivo provincial, Diogo habría recurrido a su familia para costear viaje y alojamiento para poder participar de este Nacional; como así también sucedió semanas atrás para el Grand Prix Sudamericano.

Vale destacar que sí fue valorada y acompañada por la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, que se hizo cargo de una parte del viaje que pudo concretar vía aérea.

Esta situación, sería una más de las que según cuentan protagonistas del deporte causan “decepción” con respecto al proceder de las autoridades del ente deportivo provincial y más aun con una deportista que registra sobrados logros en sus espaldas.

No sería la única

Chubut Deportes aún no emitió comunicación oficial acerca de los beneficiarios de las Becas 2021; aunque sí trascendió el caso de María Diogo y cuentan que hay más deportistas de trayectoria y representación de la provincia a nivel nacional e internacional que tampoco recibirían el aporte.

En el Nacional y por TYC Sports Play

Entre este viernes y domingo, se disputará en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, esta 101° Edición del Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo organizado por la Confederación Argentina de esta disciplina.

El evento, es de tal magnitud que es el último evaluativo para los deportistas que buscan su lugar en el Campeonato Sudamericano de Atletismo a disputarse en el mes de mayo en la Argentina, si es que la situación sanitaria así lo permite.

Contará con la televisación de la plataforma TyC Sports Play, por lo que se podrá ver en vivo la actuación de María Ayelén Diogo como así también de las distintas pruebas que estarán en competencia.

En el caso de Diogo, correrá este viernes, la Final Única de los 400 Metros Llanos, a largar desde las 13:45 horas. Asimismo, competiría el día domingo en la prueba de los 200 Metros Llanos, aunque también evalúa su presentación en la prueba de Relevos.

Esto último, dependerá de cuál será su recuperación física; teniendo en cuenta que semanas atrás, tuvo aparición de edemas en una de sus piernas lo cual le impidió seguir corriendo en una nueva prueba en el Grand Prix Sudamericano.

Vale destacar que Diogo, está recuperando su mejor nivel, de manera lenta y apurando los procesos, luego de haber transitado el virus COVID-19 entre octubre y noviembre de 2019 y en dos oportunidades.