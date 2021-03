Ruffa: «El PJ debe tomar decisiones más allá de los nombres propios»

El secretario de Gobierno de Trelew, Federico Ruffa, se pronunció en duros términos respecto de la situación del PJ en Chubut y el presidente del partido a nivel provincial, Carlos Linares.

En diálogo con AzM Radio, expresó que «veo muy razonable que los diputados que llegaron a la Cámara con el apoyo del Intendente (Adrián Maderna) quieran armar un espacio particular donde se puedan manifestar y darle visibilidad a determinadas posiciones políticas o reclamos que nos puedan vincular con el Gobierno Provincial».

Sin embargo, Ruffa planteó que «no veo que ello implique una ‘obediencia debida’ al PJ o a Carlos Linares ni nada por el estilo; me parece que hay que diferenciar» y advirtió que «hace un tiempo que Maderna, como otros referentes que habían participado por afuera del partido por las razones que fueran y muchas muy válidas, empezaron a transitar este camino para volver; y el mismo implica tomar cierta distancia del oficialismo a nivel provincial».

«Eso no significa que la conducción de ese espacio la vaya a tener Carlos Linares: la conducción la tiene Adrián Maderna», remarcó Ruffa.

El funcionario municipal de Trelew analizó el contexto político provincial, y sostuvo que el nuevo bloque legislativo «tendrá su propia individualidad y será distinto al oficialista, como así también distinto al PJ, sin perjuicio de que, si hay una voluntad de volver al partido, seguro haya mucho diálogo y conversaciones entre esos dos sectores».

Apetencias electorales

Ruffa remarcó que «están habiendo reacomodamientos que en muchos casos tienen que ver con razones políticas más profundas, y en otros creo que, en definitiva, hay algunos que se intentan posicionar solo por apetito electoral, cosa que nos ha llevado a muchos fracasos desde hace bastante tiempo y es lo que debemos revisar».

«Si lo que pretende Linares es ponerse en esa posición para ser una suerte de ‘jefe’ de esos diputados y pretender que va a tener toda esa potencia política detrás de él, me parece un poco excesivo pero es algo que tendrán que definir los propios diputados; creo que sería equivocado y que, en todo caso, si Linares quiere competir, que compita», dijo el Secretario de Gobierno de Trelew y agregó «esperamos que las condiciones sanitarias estén dadas para que tengamos PASO, que si bien han sido criticadas por muchos es un mecanismo súper democrático».

Sobre la conducción actual del partido, Ruffa reflexionó que el mismo «es mucho más que los hombres a los que les toca conducir; actualmente lo están conduciendo al ejercicio de mecanismos que son habituales pero no son buenos porque no son democráticos».

«Todo este revuelo que sucede alrededor del PJ no es otra cosa que tratar de sumar poder, que no deja de ser un poder prestado ya que los que lo tienen son los referentes que cuentan con capacidad de convocatoria al electorado, y no es otra cosa que el mecanismo por el cual terminaron saltándose las elecciones, que no es democrático», dijo.

Revisar resultados electorales

«Mis posicionamientos políticos no los cambio, vengo a aportarlos y a ponerlos al servicio de un proyecto para la ciudad y para la provincia. Siempre me manifesté del mismo modo en cuanto a la forma en la que viene conduciéndose el partido, participé de las elecciones internas en más de una oportunidad, generalmente en espacios que no pudieron competir por la utilización de artilugios que entiendo eran equivocados», indicó el funcionario municipal.

«El PJ no ha sido exitoso en las elecciones últimamente, y creo que es porque muchos han querido saciar apetencias personales, les gusta recitar a Perón pero eso de ‘primero la Patria, después el movimiento y después el hombre’, parte de los dirigentes de la provincia lo tienen al revés, es un hecho. Todo se termina discutiendo alrededor de nombres personales», señaló Ruffa.

«Nadie puede desconocer la pertenencia al PJ de Ricardo Sastre, de Adrián Maderna y de muchos otros referentes», apuntó.

«El partido va a volver a ser lo que fue el día en que comience a ser democrático», opinó el Secretario de Gobierno, manifestando que «tenemos una gran cantidad de dirigentes que son rígidamente orgánicos y partidarios cuando eso los deja en una posición de poder; y de repente, cuando eso no le conviene, son todos librepensadores y defensores de la autonomía provincial; me parece que hay que tomar decisiones que vayan más allá de los nombres propios en pos de buscar un proyecto de provincia, y todos deben estar dispuestos a ceder las luces de los carteles y eso no sucede en todos los casos».