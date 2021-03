Madryn: Piden reglamentar la ordenanza del cupo laboral trans

En el marco del Día de la Promoción de los derechos de las personas trans, que se conmemora el 18 de marzo, la concejala del Frente de Todos, Sandra Mancilla, pidió que el Ejecutivo Municipal de Puerto Madryn reglamente la ordenanza que establece el cupo laboral del 0,5 por ciento a personas trans. «En Puerto Madryn tenemos la posibilidad de contar con la Ordenanza 10.427, en la que se adhiere a la Ley I-621. En dicha ordenanza se establece que en la Municipalidad de Puerto Madryn se debe ocupar una porción no menor al o,5 a personas transexuales, transgénero y travestis».

El reclamo de la edil tiene que ver con que, hasta el momento, esa ordenanza aprobada en el año 2018 aun no fue reglamentada: «Es por ello que no se puede dar cumplimiento al cupo laboral. Es una deuda histórica y creemos que el cupo laboral es justicia social y esperamos que pueda ser reglamentada para que estas personas puedan tener una vida más digna», dijo Mancilla.

La concejala explicó que el año pasado trabajaron en pedidos de informes a la Secretaría de Desarrollo Comunitario y «lo que nos han informado al día de hoy es que se está trabajando al respecto, pero la ordenanza data del 2018».