Ganancias: el proyecto incorpora nuevas deducciones para asalariados

El proyecto de Impuesto a las Ganancias que subirá el mínimo del tributo para los trabajadores a $150.000 llegó a un texto unificado luego de que los diputados siguieron agregando beneficios a pedido del sindicalismo. El proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa para eximir de Ganancias tiene las siguientes características:

1. Se sube el piso de Impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia a $150.000, beneficiando especialmente a los solteros.

2. El aguinaldo no se sumará al monto para llegar a los $150.000.

3. Ese valor de $150.000 será actualizado anualmente con la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

4. El mecanismo para sacar a 1.267.000 trabajadores y jubilados de la órbita del Impuesto a las Ganancias no toca la base del gravamen sino uno de los componentes del Mínimo no Imponible, que se denomina «deducción especial».

5. En concreto, la deducción especial deberá incrementarse todo lo necesario para que nadie que cobre por debajo de $150.000 pague el Impuesto a las Ganancias.

6. Se calcula que el proyecto le costará al Estado una pérdida tributaria de $40.000 millones, la que será pagada por las empresas con una suba de Ganancias desde el 25% que deberían haber empezado a pagar este año, a una tasa efectiva de casi 40%.

7. El texto incluye una facultad al Poder Ejecutivo para que aumente las deducciones para quienes perciban entre $150.000 y $173.000, lo que les permitirá pagar menos de Ganancias.

8. También establece un piso para las jubilaciones, las que recién pagarán el impuesto cuando superen los ocho haberes mínimos garantizados, actualmente $152.280.

9. Ratifica que será de 1,5 el múltiplo para la deducción especial de autónomos, cuando se trate de nuevos emprendedores o nuevos profesionales. Pero no les da ninguna mejora.

En resumen, pagará el Impuesto a las Ganancias solo 10% de los contribuyentes con mayores ingresos, las jubilaciones de privilegio y muchos profesionales autónomos.

La fecha de vigencia

La vigencia del proyecto será retroactiva al 1 de enero de 2021. Así, a los que pagaron Ganancias por enero y febrero y paguen por marzo, se les devolverá lo retenido en el recibo de sueldo de abril.

Es decir que los 1.267.000 trabajadores y jubilados que van a dejar de pagar el impuesto tendrán, además, una devolución por lo que pagaron durante enero, febrero y marzo, señalaron fuentes cercanas al autor del proyecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Algunos ejemplos proyectados por los técnicos de Massa, dependiendo del resto de las deducciones de cada trabajador, como hipoteca, trabajador de casa particular, entre otros, son los siguientes:

-Un trabajador soltero sin hijos que gana $110.000 brutos ($91.300 netos), este año el descuento mensual de Ganancias ronda los $1.658 mensuales. Con este proyecto deja de pagar el impuesto, pero además en abril, por la aplicación retroactiva de la reforma, recibirá $4.974 de devolución de retenciones del Impuesto a las Ganancias.

-Un trabajador soltero que gana $130.000 brutos ($107.900 netos) recibirá $15.216 en abril por devolución de retenciones del impuesto a las ganancias. Si es casado con dos hijos recibirá $1.970.

-Un trabajador soltero que gana $140.000 brutos ($116.200 netos) recibirá $21.640 en abril. Si es casado con dos hijos recibirá $ 5.340.

-Un trabajador soltero que gana $150.000 brutos ($124.500 netos) recibirán $28.920 en abril. Si es casado con dos hijos recibirá $10.000 en abril.

Con esta medida, cada uno de los 1.267.000 de trabajadores y jubilados recibiría en promedio en abril $7.893 en su bolsillo por devolución de las retenciones del Impuesto a las Ganancias de los meses de enero, febrero y marzo, calcularon los técnicos de Massa.

Últimos agregados para la CGT

Esta semana se incorporó al proyecto de Massa una exención de Ganancias respecto del reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería y/o jardín materno-infantil, que utilicen los contribuyentes con hijos de hasta 3 años.

Este es un beneficio muy importante que se incorpora al proyecto con un tope de hasta el límite equivalente a 40% de la ganancia no imponible. Esto es $67.000 al año, es decir $5.590 por mes.

En segundo término, se duplicó a pedido expreso de los gremios la deducción por hijo discapacitado, que hoy es de $78.833 al año.

Para trabajadores de la salud afectados por la pandemia, se prorrogará la exención de las horas extras y pagos por guardias extraordinarias, activas y pasivas, que rige desde mayo de 2020, hasta el 30 de septiembre de 2021.

Los trabajadores alcanzados son los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada.

Otros beneficios de último momento

El proyecto va a incorporar de manera expresa la exención del aguinaldo, aunque sólo para sueldos de hasta $150.000.

En otras palabras, los 1.267.000 trabajadores y jubilados que van a dejar de pagar el impuesto, además tendrán la exención sobre el aguinaldo de manera expresa en la ley.

Asimismo, el proyecto de ley original mantiene el beneficio por zona patagónica. Esto fue ratificado por el Ministerio de Economía y la AFIP y contestado por nota del titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller, a los diputados.

Sin embargo, para dejar clara la voluntad política de que el beneficio es intocable, se va a incorporar un artículo que establezca que se mantiene vigente el beneficio del 22% adicional para la «zona».

Esto beneficia a cerca de 83.500 empleados y jubilados que pagarán el impuesto en esta zona aunque con una menor carga tributaria que el resto de los contribuyentes, porque mantendrán un incremento en las deducciones del 22% respecto del resto del país.

Jubilados con otros ingresos

Hoy la ley establece que para que el jubilado pueda acceder al beneficio de la deducción incrementada de seis haberes no puede tener otros ingresos distintos al de la jubilación.

Por ejemplo, si tiene intereses de un plazo fijo pierde el beneficio y sólo puede deducir un haber.

El Gobierno accedió a flexibilizar el requisito para la deducción para jubilados estableciendo un monto mínimo de ingresos para perder el beneficio equivalente a la ganancia no imponible de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

Por ejemplo: si el jubilado ganó $2 millones por un alquiler de un campo, pierde el beneficio; pero si tiene intereses de plazo fijo por $150.000, lo mantiene, ejemplificaron en el equipo de Massa.

La deducción por concubino

Hoy la ley permite deducir al cónyuge, pero ahora se amplía la deducción al concubino cualquiera fuera el sexo en los términos del Código Civil y Comercial. Esto le da al proyecto una perspectiva de género, tal como propuso el diputado Moyano.

«La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación», establece el proyecto.

Esto tiene un impacto importante. A modo de ejemplo en 2018 en CABA se verificaron 1.711 uniones convivenciales (13%) y 11.732 matrimonios (87%), precisaron los técnicos de Massa.