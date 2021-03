Estalló la polémica en el PJ por el proyecto de zonificación

Tras la suspensión de la sesión legislativa en la que se trataría el proyecto de zonificación que habilitaría el desarrollo minero en la Meseta, hubo duros cruces en las filas del Partido Justicialista. Puntualmente, el diputado Carlos Eliceche afirmó que está a favor del proyecto que, es avalado por el Gobierno Nacional, cargó contra el presidente del PJ Chubut Carlos Linares y negó que no se haya habilitado el debate. El tanto que el dirigente comodorense, respondió con una dura acusación, afirmando que hay lobby detrás del proyecto minero.

Eliceche apoya la zonificación

En diálogo con AzM Radio, el diputado Carlos Eliceche, ratificó su posición a favor del proyecto de zonificación que promueve el desarrollo minero en la Meseta, “lo voy a acompañar por más que no le guste a Carlos Linares o a cualquier otro compañero”, dijo y agregó “yo fui convocado por el presidente de la Nación para analizar este tema y expresar su apoyo al proyecto de desarrollo minero”.

“Yo soy parte de un proyecto nacional y popular, nadie desconoce la posición prominera de Néstor (Kirchner) en Santa Cruz, lo continuó Cristina y hoy el conductor es Alberto Fernández. Yo sé que hay decisiones políticas más simpáticas, pero cuando uno tiene un compromiso político con un proyecto, tiene que asumirlo desde un todo”, afirmó el legislador justicialista.

Eliceche confirmó que dejará el bloque del Frente de Todos, pero no abandona el PJ, al tiempo que rechazó los argumentos de Linares acerca de que falta debate, “no es cierto, el proyecto está en la Legislatura desde el mes de noviembre. Yo mismo he convocado a todos los diputados a una Comisión abierta, he convocado a diversos sectores, cuando hicimos la de los diputados, ninguno de mi partido se presentó, y eso marca una oposición manifiesta y ningún interés en participar”.

Linares habló de lobby

En diálogo con AzM Radio, el presidente del PJ Chubut, Carlos Linares, volvió a insistir en que la ley desarrollo minero se intenta tratar “entre gallos y medianoches”, a pesar de que el proyecto está en la Legislatura desde noviembre pasado.

“La Comisión que preside Carlos Eliceche se reunió una sola vez, y el partido justicialista nunca fue convocado oficialmente”, dijo Linares, a pesar de que hay 9 diputados que representan al PJ en el cuerpo legislativo.

En cuanto al tratamiento del proyecto minero, el titular del PJ Chubut afirmó que “hay lobby detrás de este proyecto”, aunque se desconoce si tiene argumentos para hacer una denuncia formal, ya que el lobby en Argentina no está regulado y por lo tanto sería conveniente que el dirigente partidario transparente sus acusaciones.

La polémica en torno al proyecto de zonificación expone la crítica situación interna que atraviesa el PJ en Chubut y cómo se perfila el armado de cara a las elecciones legislativas.